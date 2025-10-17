Suso Álvarez se rinde ante Iván González y lo corona como el gran héroe de 'Supervivientes All Stars'

Rocío Belén Paleari 17 OCT 2025 - 12:58h.

El colaborador defendió al concursante expulsado y lo calificó como el héroe indiscutible del reality

Marta López cree que Carlos Alba está "aguantando demasiado": "Tendría que enfadarse más, mostrar su mala uva"

Noche intensa en 'Supervivientes All Stars'. La última gala dejó fuera del reality a Iván González, quien se jugaba la permanencia junto a Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero, después de que Gloria Camila fuera salvada por el público el pasado martes. La despedida fue pura emoción y lágrimas, sobre todo cuando Iván dedicó unas palabras a su pareja, Teresa Bass: “Si has tenido alguna duda, eres la pieza perfecta para mi vida”, dijo.

La reacción de sus compañeros no se hizo esperar y Gloria Camila terminó llorando, conmovida por el discurso de su compañero. Recordemos que la participación de ambos en el programa fue una de las más comentadas desde el inicio. Los rumores sobre una posible relación entre ellos venían de lejos, y el público esperaba que la convivencia en la isla aclarase las cosas. Pero lo que hubo fue todo menos calma: los rifirrafes entre Iván y Gloria Camila se convirtieron en parte del espectáculo y subieron la temperatura del concurso.

Aun así, Iván demostró que no estaba allí solo para el drama. Se mantuvo firme en las pruebas, ganó el liderazgo dos semanas seguidas y se ganó el respeto como un verdadero superviviente. También protagonizó uno de los giros más comentados del reality cuando nominó a su amigo Carlos Alba, un movimiento que sorprendió a todos y dio mucho de qué hablar.

En este contexto de tensiones y expulsados que se suman, la pregunta a los colaboradores era inevitable: ¿quién es el gran héroe de esta edición? Entre los colaboradores, las opiniones fueron variadas.

Suso Álvarez fue tajante al opinar que el gran héroe de la edición es Iván González. Según él, Iván se ganó ese título demostrando grandes habilidades de supervivencia y manteniéndose firme hasta su expulsión. El momento dejó una divertida anécdota cuando Fani Carbajo, entre risas, le interrumpió para decir: “Es un poquito tramposo”. La frase desató las carcajadas de ambos y puso el toque de humor a la discusión.

Por su parte, Anita Williams ofreció una mirada distinta. Para ella, que ha pasado por los Cayos Cochinos y conoce muy bien la dificultad del programa, no hay un único héroe. A su criterio, todos los concursantes dan lo que tienen para dar. Aún así, destacó el esfuerzo, la entrega y la actitud de dos mujeres en la isla. ¡Dale play al vídeo para descubrir quiénes son!

