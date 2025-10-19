Patricia Fernández 19 OCT 2025 - 21:57h.

Sandra Barneda, ante la bronca de Oriana y Marta en plató: "Demostrad que sois personas que sabéis hacerlo bien"

El motivo real de la enemistad de Oriana Marzoli y Marta Peñate: el vídeo de Tony Spina con su ex que hizo explotar todo

Marta Peñate y Oriana Marzoli han vuelto a coincidir en el plató de 'Supervivientes All Stars' y, durante la parte previa a la gala que se emite en Mediaset Infinity, ambas vivían otra de sus grandes broncas, en la que Sandra Barneda terminaba interviniendo.

Una opinión de Marta sobre Miri hacía reaccionar a Oriana: "Incoherente". Un "despechada" salía de la boca de Marta para Oriana y esta reaccionaba: "¿Despechada de qué, Marta? Le puse 20.000 cuernos a tu novio, tengo el anillo que le voy a vender, supéralo, cierra el libro".

Y Peñate respondía sacando a la pareja actual de Oriana: ¿Le podemos decir que se preocupe por su novio? Preocúpate por él y no por mi marido, ¿a quién escribe tu novio?".

Sandra Barneda intentaba acabar con esta tensión en plató, pero ambas seguían lanzándose zascas y reproches de un lado y al otro del sofá. "Qué ordinaria eres, ¿por qué eres tan vulgar? Te metes con mi novio que ni te conoce", le decía Oriana y Marta Peñate le recordaba su pasado en otros realities y respondía a sus palabras: "Lo que has hecho es el ridículo. A tu novio le conoce mucha gente en España".

Las palabras de Sandra Barneda a Oriana Marzoli y Marta Peñate ante su tensión en plató

Al ver que no terminaba esta tensión entre ellas, la presentadora ponía fin a este momento: "De verdad, creo que estoy teniendo paciencia. Superad vuestras diferencias, comportaos y demostrad que sois personas que sabéis hacerlo bien, que sabéis escuchar y respetar, si no coged y haceos un 'show' vosotras, pero todos los domingos está siendo un poco pesado, para mí lo está siendo".