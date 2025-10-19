Rocío Belén Paleari 19 OCT 2025 - 19:00h.

Los colaboradores revelan qué concursantes cumplen el rol de villanos de esta segunda edición del reality, ¡dale play!

Además, los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el futuro romántico entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' no para de dar que hablar. Desde Adara Molinero discutiendo, nuevamente, con Miri Pérez-Cabrero hasta el épico duelo en la noria entre Torres y Miri, las tensiones se encuentran al rojo vivo. Con siete concursantes ya fuera de la competición, el reality continúa siendo un hervidero de emociones y polémicas que mantienen a la audiencia enganchada noche tras noche.

La última gala de expulsión estuvo cargada de momentos intensos. Tras la salvación de Gloria Camila el pasado martes, tres nombres permanecieron en la cuerda floja: Adara Molinero, Miri Pérez-Cabrero e Iván González. La sorpresa vino con un movimiento sin precedentes desde el comienzo del programa, Vicente Romero, el novio futbolista de Adara, rompió su silencio en redes sociales para pedir a sus seguidores que apoyaran a la concursante. Un gesto que no pasó desapercibido.

Finalmente, el público tomó su decisión e Iván González se convirtió en el expulsado de la semana. El concursante se despidió con un mensaje de lo más emotivo dedicado a su novia, la influencer Teresa Bass: "La quiero, si alguna vez ha tenido alguna duda, es la pieza perfecta que encaja en el puzzle de mi vida". Palabras que han dado la vuelta a las redes sociales.

Pero, más allá de las expulsiones y los romances, hay una pregunta que genera debate: ¿Quién es el gran villano de esta edición? Los colaboradores del programa tienen opiniones muy claras al respecto. ¡Dale play al vídeo para conocer sus respuestas!

La habilidad del villano: hacer un mundo de algo pequeño

Suso Álvarez no se anduvo con rodeos y señaló directamente a Carlos Alba como el villano de 'Supervivientes All Stars'. El colaborador eligió precisamente a un concursante que esta semana estuvo en boca de todos después de que su amigo Iván González, inesperadamente, lo nominara. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su análisis, Fani Carbajo, quien también fue expulsada del concurso, apareció por los pasillos de Mediaset y le paró los pies. "Es tan buena gente, flipas", defendió la exconcursante.

Eso sí, Fani reconoció que, aunque Carlos Alba es muy buena persona, no da mucho contenido. A lo que Suso respondió con su característico desparpajo: "Yo para buena persona me quedo en mi casa".

Por su parte, Anita Williams tiene otro nombre en mente. Para la colaboradora, el gran villano es un concursante que tiene una habilidad especial para montar un drama de dimensiones épicas con cualquier nimiedad. Un perfil que, según ella, sabe perfectamente cómo hacer "un mundo" de una cosa pequeña. ¡Dale play al vídeo para descubrir de quién habla la colaboradora!

Marta López cree que Carlos Alba está "aguantando demasiado"

Para conocer más sobre el concurso que está dando Alba, hablamos en exclusiva con Marta López, colaboradora de Telecinco y amiga del cocinero. La opinión de Marta resulta especialmente valiosa porque conoce bien al concursante y al reality porque ella también ha pasado por las playas hondureñas. ¡Dale play al vídeo!

