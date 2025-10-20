Pedro Jiménez 20 OCT 2025 - 02:10h.

Todo ha ocurrido tras una confesión de Carlos Alba sobre algo que le dijeron Gloria Camila y la modelo antes de las pasadas nominaciones

Sandra Barneda, tras el icónico final del esperado puente de la concordia de Iván González y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "¡Qué maravilla!"

Compartir







Una gran discusión ha tenido lugar durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' que Telecinco ha emitido este domingo. Una discusión que ha acabado con Jessica Bueno explotando como pocas veces la hemos visto ante Carlos Alba, después de que este destapase que el pasado jueves, antes de ir a la palapa y proceder a nominar, Jessica Bueno y Gloria Camila le dijeron que Tony Spina y Adara Molinero le nominarían y que, por lo tanto, nominase a estos dos.

Esto ha generado gran ira dentro de la palapa, con una Gloria Camila que se mostrado muy molesta -en una gala muy difícil para ella- ante esas palabras pero, sobre todo, con una Jessica Bueno tajante: "¡Eso no te lo voy a consentir! ¡Eso es mentira! ¿No te da vergüenza?". Carlos Alba lo ha prometido una y otra vez, muy seguro de lo que acababa de decir, y la ex de Kiko Rivera ha explotado como nunca, dirigiéndose a él: "¡Júrame que yo te he dicho eso! ¡Mírame a los ojos y júramelo!", le ha exclamado Jessica Bueno, tras lo que ha añadido que no habla "de manera premeditada" al decir eso.

Jessica Bueno estalla ante Carlos Alba

Los concursantes han reaccionado al respecto, dando sus opiniones y confesando para ellos si tenía sentido eso que Carlos Alba acababa de decir o no. En un momento dado y después de que Carlos Alba repitiese más de una vez lo que acababa de decir, sin echarse para atrás, Jessica Bueno ha estallado de nuevo ante Carlos Alba, esta vez rompiendo a llorar: "¡Lloro si quiero, porque me da mucha impotencia la gente mentirosa como tú! ¡Me quieres cruzificar desde el principio de concurso! ¡Yo a ti no te he hecho nada!".

Una Jessica Bueno que ha confesado que a Carlos Alba "se le tendría que caer la cara de vergüenza" puesto que eso no se lo ha dicho nunca: "Siempre me está tirando a mí toda la mierda metiéndome en todo, cuando soy la primera que intento no discutir ni faltar el respeto a nadie. ¡Estoy harta! Yo siento las cosas y lloro porque me duelen las cosas, de rabia y porque no puedo con las injusticias ni mentira".

Gloria Camila se 'une a la fiesta' y confiesa algo sobre Carlos Alba

Pero por si la confesión de Carlos Alba no había provocado reacciones, Gloria Camila ha soltado la suya propia: "Iván me ha dicho: 'Cuidado con Carlos'. Que hablaba de mí detrás increíblemente mal y que solo me defendía por Olga".