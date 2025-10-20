Sandra Barneda, tras el icónico final del esperado puente de la concordia de Iván González y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "¡Qué maravilla!"
Gloria Camila e Iván González han protagonizado un esperado y emotivo puente de la concordia durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' que Telecinco ha emitido este domingo. La concursante y el ya exconcursante han podido tratar temas que tenían pendientes hasta entonces y nos han dejado un icónico final -con las mangas marinas y su aparición por sorpresa e inédita de fondo- que ha provocado la reacción en Sandra Barneda.
El primer peldaño ha sido 'poco hombre', puesto que en alguna ocasión la hija de José Ortega Cano ha señalado esas palabras sobre el exconcursante, que se ha mostrado muy dolido -ha confesado- cuando ha tenido que escuchar eso de Gloria Camila: "Me ha marcado, no lo olvido y solo decirte que me he ido con ese dolor".
Además, piensa que no se considera que haya sido "poco hombre" con ella y ha dejado claro que siempre ha protegido lo que ha tenido con ella antes de que su aventura comenzase en Honduras. Y es que, a pesar de que Gloria Camila le ha pedido perdón por llamárselo e Iván ha aceptado sus disculpas, a este se le ha visto muy molesto.
Posteriormente han avanzado hasta el peldaño 'obsesión', debido a las veces en las que Iván ha asegurado que Gloria Camila "está obsesionada con él", porque, como ha dicho en el puente de la concordia, el balose ha sentido "bastante desprotegido por su parte", algo que Gloria Camila no ha llegado a entender del todo, pasándole el balón a su tejado. "Parece que el que no ha superado todo eres tú", y generando así un pequeño lance de reproches por quién de verdad lo ha superado antes o no lo que ambos tuvieron en el pasado.
"Has sido la persona más importante aquí para mí"
La 'desconfianza' es otro tema que los dos, tanto Gloria Camila como Iván, han nombrado en más de una ocasión en su paso por el programa. Y es que Gloria Camila entró al programa con la vista puesta en ver cómo Iván actuaría y llegó un momento en el reality, sobre todo semanas antes de que Iván saliera expulsado, en el que la hija de José Ortega Cano se abrió mucho con el de Jerez de la Frontera: "Sentí que lo hiciste para no salir nominado y yo me abrí contigo pensando que era importante para ti".
Ante esto último, Iván González se ha justificado asegurando que él también se ha abierto con ella, y en cosas que no lo ha hecho con otras personas que conoce de hace tiempo, algo a destacar: "Solo decirte que si en algún momento te he creado desconfianza, lo siento". De hecho, Iván ha reconocido que Gloria Camila ha sido para él la concursante "más importante" de entro todos sus compañeros que ha tenido.
Por último han pisado el peldaño 'irascible', removiendo todas las veces que Iván ha mencionado esta palabra al ver alguna reacción que ha tenido Gloria Camila con él en la playa. La hija de José Ortega Cano lo tiene claro: si se ha mostrado irascible en alguna ocasión ha sido porque le dolió mucho "sentirse utilizada" y le ha lanzado un dardo a Carlos Alba: "Como me pasó con él". Aún así, cree que nunca le ha hablado con superioridad ni de manera altiva.
Un icónico final que ha hecho reaccionar a Sandra Barneda
Por último, Iván González y Gloria Camila se han dado un emotivo y cariño abrazo, dejando las diferencias atrás. Un abrazo marcado por las lágrimas de la concursante, que no ha podido evitar romperse como nunca tras la gala tan complicada que lleva y sus difíciles últimos días en la playa. Sandra Barneda no ha tardado en reaccionar: "¡Qué maravilla!", descibriendo la icónica imagen de los dos abrazados como si de "una película" se tratara.