Patricia Fernández 20 OCT 2025 - 01:14h.

Así ha contado Laura Madrueño la llegada de la tormenta a Honduras

En una noche llena de emociones en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' con Sandra Barneda, un fenómeno meteorológico se vivía en Honduras, el que Laura Madrueño mostraba a la cámara desde la playa y lo explicaba.

"No queríamos que os perdierais la espectacularidad de las nubes y la virulencia que parece que va a tener la tormenta que viene. Podemos apreciar perfectamente las mangas marinas que se están formando, son unas especia de torbellinos que conectan con el mar, que está tan caliente que eso también alimenta mucho más estas tormentas", explicaba Laura Madrueño que pedía paso a Sandra Barneda para mostrar estas imágenes:

"Estamos teniendo un día de calor extremo y eso da lugar a que estas tormentas sean mucho más fuertes, la nube es espectacular, veremos si nos deja acabar el programa, pero por lo menos podéis disfrutar también con nosotros de ese horizonte y esa formación de las mangas marinas que no es algo tan habitual de ver".

Con el paso del programa, la tormenta se iba acercando, lo que Laura Madrueño explicaba desde la playa de juegos: "Ya está llegando a Cayo Paloma, se ve la cortina de agua sobre otros cayos. Es probable que, dentro de nada, empiece a llover con muchísima fuerza. Son tormentas eléctricas y parece que la tormenta de hoy puede ser importante, sobre todo por esas mangas marinas que se han formado, ha habido un momento en el que incluso ha llegado a haber hasta siete".