Pedro Jiménez 19 OCT 2025 - 23:29h.

Desde que la hija de José Ortega Cano nominase al chef no está teniendo sus mejores días en Honduras: el motivo de sus lágrimas

Gloria Camila no lleva unos días fáciles en 'Supervivientes All Stars'. Su última nominación a Carlos Alba durante la pasada gala que emitió Telecinco ha traído mucha cola y ha provocado la discordia entre la hija de José Ortega Cano y el veterano concursante, que no ha dudado en decirle en la playa lo que piensa originando una fuerte discusión que ha salpicado a otros concursantes, como a Miri. Sandra Barneda ha notado durante los posicionamientos de este domingo algo en la concursante y, tras preguntarla, esta se ha roto por completo.

El origen de todo ha estado en Miri Pérez-Cabrero, muy crítica con la nominación de Gloria Camila sobre Carlos Alba (puesto que esta dijo en más de una ocasión que era su intocable y le sacó a la palestra en las pasadas nominaciones), que ha tenido claro desde el primer momento detrás que quién se iba a posicionar: "Me he cansado. Le molesta todo y actúa de manera incoherente. Se quejaba de Iván y ha hecho casi lo mismo que él hizo la semana pasada. Le ha explotado el pastel en la cara".

Gloria Camila ha querido dejar claro que la diferencia entre Iván y ella es que este se aseguró "su no nominación", mientras que ella sigue nominada y ha tenido que nominar a uno "de los cuatro intocables", tildando el posicionamiento de Miri detrás de ella de "incoherente", puesto que en más de una ocasión le ha dicho en la playa a ella que "le encanta".

Gloria Camila se derrumba en 'Supervivientes All Stars'

Pues bien, ha sido en ese preciso instante en donde Sandra Barneda se ha dirigido a Gloria Camila para preguntarla si le pasa algo, tras notarla un poco "de bajón": "¿Ocurre algo?". La joven concursante, con la voz entrecortada, ha apuntado que está muy sensible últimamente, en parte por las trifulcas que ha protagonizado con Carlos Alba debido a su nominación sobre el chef y empresario: "He flipado con todo lo que ha dicho y ha soltado, y su opinión era lo único que me importaba".

Además, ha hecho alusión a que ya están en plena recta final y eso aumenta todavía más su emoción en momentos tan importantes como los posicionamientos: "Tenemos hambre y nuestros bajones... se me está cuestionando de una manera y victimizando como algo que no es. No me parece justo y con las injusticias no puedo. Y ya está".

Gloria Camila y Carlos Alba, cara a cara

Posteriormente, Carlos Alba no ha tardado en saltar sobre la hija de José Ortega Cano, provocando un choque con ella en plenos posicionamientos. ¿Quieres saber qué se han dicho y todos los detalles de este enfrentamiento? ¡No dudes en darle play al vídeo y descubrirlo!