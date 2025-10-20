Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 14:49h.

Ortega Cano se ha mostrado muy orgulloso de su hija tras haber sido expulsada de 'Supervivientes All Stars'

Tras la salvación de Tony Spina primero y de Carlos Alba después, quedaba el duelo entre Jessica Bueno y Gloria Camila. Las votaciones estuvieron muy ajustadas, pero finalmente la audiencia de 'Supervivientes All Stars' mostró más apoyo a la ex de Luitingo, por lo que la tía de Rocío Flores se convirtió en la expulsada a las puertas de la final después de haber vivido una noche de lo más intensa por haberse enfrentado al 'puente de las concordia' con Iván González.

Los fans de Gloria Camila se han mostrado apenados con su marcha del concurso y más aún con que se haya tenido que medir en el duelo con su gran amiga de la edición, pero se han manifestado muy orgullosos de cómo ha sido su concurso. En la misma línea se ha pronunciado su padre, el torero José Ortega Cano, que en los primeros días de la edición aseguró que veía a Gloria como la ganadora y que entró por llamada un día para darle ánimos a su hija y recordar juntos a Rocío Jurado el día que habría cumplido años.

El ex de Ana María Aldón se ha mostrado resignado ante una reportera de 'Europa Press' que le ha pillado por la calle paseando con su perro y le ha preguntado por la expulsión de su hija. "Así es la vida, las cosas son como son", ha sentenciado el torero, que ha asegurado que se siente muy orgulloso del concurso que ha hecho Gloria y que su familia piensa lo mismo.

También ha comentado que tienen muchas ganas de reencontrarse con Gloria Camila tras casi dos meses sin poder darle un abrazo.