Patricia Fernández 20 OCT 2025 - 04:03h.

Sandra Barneda anuncia que comienza la recta final de esta edición de 'Supervivientes All Stars'

Carlos Alba, a lágrima viva en 'Supervivientes All Stars' al recordar su momento más duro: "Hace tres años me detectaron la muerte súbita"

'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' iba a ser una noche cargada de emociones y de sorpresas, la primera la que comunicaba Sandra Barneda al comenzar la gala: "Atención, esta noche comienza la recta final del programa". Seguida de una ajustadísima expulsión, un emocionante juego de líder y unas nuevas nominaciones.

Después de vivir una intensa palapa, llena de tensiones se vivía una dura despedida tras la expulsión de Gloria Camila, la que decía adiós al programa entre lágrimas y decidía dar un punto extra en la nominación a Carlos Alba con su 'beso de la traición'.

Tras esto, los concursantes se enfrentaban a un nuevo juego de líder, en el que lo daban todos y Jessica Bueno conseguía el ansiado collar, por primera vez para ella en esta edición, después de estar en peligro hasta el último momento en el duelo por la expulsión, lo que la emocionaba mucho y que dedicaba a sus hijos: "Va por vosotros, sois la fuerza de mi vida". Y llegaba la hora de nominar.

Así han sido las nominaciones de esta semana

Rubén Torres: son importantes las nominaciones, ya hay que pensar con la cabeza, con Miri me llevo muy bien, pero es una guerrera y tengo miedo a seguir compitiendo a estas alturas con ella y no te sabría decir una persona que tenga nada en contra. Miri por esta razón, es muy buena competidora.

Miri Pérez-Cabrero: es muy complicado, estaba entre Tony y Adara porque son las personas con las que más discuto, voy a echar al fuego a Tony, me sabe mal porque siempre es a él, pero Adara está muy calmadita y me está dando cierto apoyo, a él por descarte porque, ahora mismo, no tengo nada en contra de él.

Adara Molinero: en vez de nominar estratégicamente siempre me guio por el corazón y con quien más movidas he tenido y hay algo incrustado, por decirlo así, es con Miri, entonces la nomino a ella.

Carlos Alba: voy a nominar a Tony porque ya nos estamos acercando a la final, es un gran tío, con buen corazón y gran superviviente y si me puedo quitar a los bueno como él, mejor, pero es un tío top.

Tony Spina: echo al fuego a Carlos Alba, me lo han dicho varias personas, habla mucho detrás de cámaras, es verdad y a mí me gusta la gente que diga las cosas de cara.

Sandra Barneda, explicaba en la palapa tras las nominaciones que durante toda la noche se había dicho que solo salían dos nominados de grupo, como había un empate a tres entre Carlos, Miri y Tony, Jessica Bueno tenía que desempatar entre ellos y luego dar el nombre de su nominado directo. "Saco a Tony de la nominación", decía Jessica y señalaba a Rubén Torres como su nominado directo.

La lista definitiva de esta semana

Por tanto, la lista definitiva de nominados está formada esta semana por Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba: ¡ya puedes salvar a tu favorito votado, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!