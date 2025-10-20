Pedro Jiménez 20 OCT 2025 - 03:30h.

El veterano concursante no ha podido evitar emocionarse al revivir todo y recibir un mensaje de una de las personas más importantes para él

La gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' que Telecinco ha emitido este domingo no ha sido nada fácil para Carlos Alba. El chef y empresario, además de concursante del reality, ha protagonizado alguna que otra dicusión con Jessica Bueno y Gloria Camila -esta última expulsada de manera definitiva- debido a las pasadas nominaciones, que trajeron mucha cola en la playa y generaron todo tipo de reacciones. Precisamente durante otras nominaciones, pero las que ha habido sorpresa este domingo, el veterano concursante se ha derrumbado al recordar uno de los episodios más duros y trágicos de su vida: cuando le detectaron la muerte súbita hace tres años.

Y es que Carlos Alba se ha dirigido al set de nominaciones y Sandra Barneda ha querido decirle algo antes de que este sacara a la palestra a un concursante y lo 'echara al fuego': "Yo sé que esta noche, un poco agridulce para ti, es un día señalado... me gustaría que lo contaras".

El chef ni siquiera ha articulado palabra que ya ha roto a llorar, tapándose la cara con la mano y con la voz totalmente entrecortada. Y no es para menos: hace tres años a Carlos Alba le detectaron la muerte súbita, lo que provocó que tuviera que someterse a una complicadísima operación de corazón, por la que tuvo que estar nueve días en la UCI y en la que le tuvieron que dar alrededor de 47 puntos en el pecho.

"Gracias a 'Supervivientes' me lo detectaron", ha contado Carlos Alba, tras lo que ha enseñado la cicatriz a cámara que le quedó tras la operación a la que se sometió. "Dios me dio la oportunidad de seguir disfrutando de esta vida. Quiero agradecer a mi familia y a toda la gente que me ha apoyado", subraya un Carlos Alba que analiza y descibre su actual paso por Honduras como "un reto muy fuerte".

El importante mensaje de Carlos Alba

Además, Carlos Alba ha querido mandar un mensaje a aquellas personas que estén atravesando un complicado momento en sus vidas por unas cosas o por otras: "Esto lo hago para enseñarle a la gente que esté entre la vida y la muerte... siempre con ganas, se puede. De verdad que esto es muy duro". En plena emoción y momento lacrimógeno del concursante, Sandra Barneda le ha dado paso al hermano de Carlos Alba -Victorio Alba- desde plató, que ha entrado en pleno directo para darle todos los ánimos posibles en, quizás, su momento y gala más difícil desde que comenzó su aventura en Honduras.

