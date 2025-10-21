La amistad que va a colapsar muy pronto en 'Supervivientes All Stars', según Fani Carbajo

Rocío Belén Paleari 21 OCT 2025 - 19:00h.

Anita Williams, Suso Álvarez y Fani Carbajo analizan qué duplas de concursantes están más cerca de la ruptura en los Cayos Cochinos

Además, Alejandro Albalá hace balance de su paso por 'All Stars' y sueña con un futuro junto a Miri: "Ojalá"

Las tensiones en la playa no paran de subir. Las expulsiones de Iván González, Alejandro Albalá y Noel Bayarrí marcan un punto de inflexión en la convivencia. En este contexto, hablamos con los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' Anita Williams y Suso Álvarez, y con la exconcursante Fani Carbajo, sobre qué relación creen que está al borde del colapso en los Cayos Cochinos. ¡Y las respuestas no tienen desperdicio! ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!

Duelos eternos y amistades de que rompen

Para Anita Williams hay una relación que se encuentra colapsada desde el principio de la edición. "Está muy difícil ese vínculo", dijo en sobre Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero. Desde que llegaron a los Cayos Cochinos se han sacado chispas constantemente. La convivencia entre ambas concursantes se encuentra llena de roces y Adara Molinero ha llegado a decirle a Miri: "No me hables más en todo el concurso".

Para Fani Carbajo, la relación que se encuentra al borde del colapso es otra, y no es tan obvia. Con información desde dentro, porque estuvo en la isla y pudo palpar las enemistades y tensiones latentes, Fani cree que hay dos amigos que van a terminar rompiendo relación, porque en algún momento del concurso se van a ver en la tesitura de nominarse entre ellos. "Van a tener que pensar en uno mismo y ahí ya eres un egoísta", dijo Fani Carbajo. La exconcursante tiene clara su apuesta: cuando llegue el momento de la verdad y toque elegir entre la lealtad y el juego, la amistad se resiente. ¡Dale play al vídeo para ver de quiénes habla Fani y descubre todos los detalles!

Los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el futuro romántico entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá

Desde que Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá se cruzaron en los Cayos Cochinos, la cosa se puso intensa. Entre miradas, risas y confidencias nocturnas bajo la luna hondureña, la pareja protagonizó uno de los romances más comentados de 'Supervivientes All Stars'. Pero claro, ahora que Alejandro ya está de vuelta en España tras su expulsión y la gran pregunta es inevitable: ¿qué pasará entre ellos fuera de la isla? ¡Dale play para escuchar la opinión de los colaboradores!