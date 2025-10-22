Supervivientes Madrid, 22 OCT 2025 - 23:40h.

No te pierdas las imágenes que no se vieron tras su increíble corte de pelo en Honduras

El drama de Jessica Bueno, Miri y Adara, entre gritos y lágrimas, al cortarse el pelo en 'La mesa de las tentaciones' de 'Supervivientes All Stars' : "Mis hijos no me van a reconocer"

Jessica Bueno se plantea firmemente la posibilidad de "raparse" en 'Supervivientes All Stars 2025'. Así se lo ha hecho saber a sus compañeros, como hemos podido ver en unas imágens inéditas que puedes visualizar en el apartado superior al cuerpo de esta noticia.

La ex de Kiko Rivera se enfrentó a una dura mesa de las tentaciones donde se le propuso comerse una gran hamburguesa a cambio de un brutal corte de pelo. Ella aceptó y ha quedado con un look totalmente renovado. "Aún así no quiero cortarme ni 20 centímetros ni 10 ni nada", le llegó a decir a otros concursantes antes del gran reto por el que han pasado otros 'celebrities' como Anita Williams, que quedó con un corte totalmente diferente.

¿Terminará rapándose Jessica Bueno?

Jessica Bueno terminó mostrándose a favor de la propuesta recibida por la gran cantidad de comida que se le puso delante de sus ojos. Pero ahora, se arriesgaría a dar un paso adelante para tener una interacción con sus hijos. "Todavía tengo pendiente lo de raparme por hablar con mis hijos", le comenta a Miri Pérez-Cabrero.

La catalana le pide que no se someta a ello. "Cariño, no lo hagas, no te rapes. Estás loca. Con tus hijos hablas otros días", le decía Pérez-Cabrero. "Pero les dije: 'no me como la hamburguesa y hablo con mis hijos y me dicen no, no. Como si no estuviera esa llamada'", comparte Jessica Bueno. En las imágenes inéditas hemos podido ver además cómo todos los aventureros disfrutaban de sus recompensas por haber aceptado el gran reto. Carlos Alba llegaba a afeitarse. También Miri o Adara no dudaban en someterse a un impresionante corte de pelo.