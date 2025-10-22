Supervivientes Madrid, 22 OCT 2025 - 23:02h.

La ya exconcursante del 'reality' ha hablado sobre su intensa relación con Carlos Alba: no te pierdas el momentazo

Gloria Camila se rompe al leer la carta que se escribió antes de 'Supervivientes All Stars': "Me hubiera gustado muchísimo llegar a la final"

Gloria Camila es clara. Durante su paso por 'Supervivientes All Stars 2025', la hemos visto sin poder morderse la lengua cuando ha visto actitudes que no le parecían correctas por parte de sus compañeros. Ahora, una vez ha salido del 'reality' de Telecinco, ha podido abrirse aún más y hacer un pequeño balance de su paso por la aventura.