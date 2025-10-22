Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Gloria Camila

Gloria Camila confiesa sus cuentas pendientes con Carlos Alba al disfrutar de su primer manjar tras salir de 'Supervivientes All Stars 2025'

Gloria Camila confiesa sus cuentas pendientes con Carlos Alba al disfrutar de su primer manjar tras salir de 'Supervivientes All Stars 2025'
Gloria Camila le lanza un claro mensaje a Carlos Alba mientras disfruta de un manjartelecinco.es
Compartir

Gloria Camila es clara. Durante su paso por 'Supervivientes All Stars 2025', la hemos visto sin poder morderse la lengua cuando ha visto actitudes que no le parecían correctas por parte de sus compañeros. Ahora, una vez ha salido del 'reality' de Telecinco, ha podido abrirse aún más y hacer un pequeño balance de su paso por la aventura.

Temas