Supervivientes Madrid, 22 OCT 2025 - 23:27h.

La concursante siente "curiosidad" por saber lo que piensa Albalá de ella tras salir de Honduras

Alejandro Albalá no se corta y aclara lo que siente por Miri Pérez-Cabrero tras salir de 'Supervivientes All Stars': "Lo voy a decir claro"

Miri Pérez-Cabrero está inquieta por saber lo que piensa Alejandro Albalá de ella tras salir de 'Supervivientes All Stars 2025'. Entre uno y otro surgió la chispa del amor al comienzo del 'reality', pero nunca se ha producido ningún beso. Eso sí, ha habido caricias, cercanía y mucha complicidad entre los dos televisivos.