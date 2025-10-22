Logo de telecincotelecinco
Miri Pérez-Cabrero

Miri Pérez-Cabrero le confiesa a Torres que no puede dejar de pensar en Alejandro Albalá: "Me acuerdo de cuando dormíamos juntos"

Miri le confiesa a Torres que piensa todo el rato en Alejandro Albalá
Miri Pérez-Cabrero está inquieta por saber lo que piensa Alejandro Albalá de ella tras salir de 'Supervivientes All Stars 2025'. Entre uno y otro surgió la chispa del amor al comienzo del 'reality', pero nunca se ha producido ningún beso. Eso sí, ha habido caricias, cercanía y mucha complicidad entre los dos televisivos.

