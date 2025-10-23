La reacción de Laura Cantizano al rapado de cejas de su pareja es reprochado por el presentador Jorge Javier Vázquez

Rubén Torres se enfrenta a 'La mesa de las tentaciones' y acaba con un radical cambio de look: ¡se rapa las cejas, el pelo y la barba!

Compartir







Ya el pasado martes algunos de los supervivientes tuvieron que enfrentarse a la dura prueba de 'La mesa de las tentaciones'. Ahora llega el turno de Rubén Torres, a quien le han ofrecido raparse el pelo, la barba y las cejas a cambio de un contundente plato de migas y dos repletos de chuches.

Tras dudar seriamente, el superviviente ha aceptado el sacrificio. Su novia, quien se encontraba en el plató de 'Supervivientes All Stars 2025', no ha ocultado su enfado con su pareja al haber tomado esta decisión. Una actitud que el presentador le ha reprochado en directo.

Jorge Javier, a Laura Cantizano: "Qué poco generosa"

Jorge Javier Vázquez se acerca hasta Laura Cantizano para preguntarle si lo que más le ha molestado es que se haya quitado las cejas. "Hombre, sí. El pelo me da igual, ya le crecerá. Pero las cejas no le crecen luego. Le crecen tiesas y yo no quiero un novio con las cejas tiesas".

El presentador, incrédulo ante su enfado, le cuestiona qué haría si le tuviese enfrente: "Le diría de todo". Y es que, según afirma, no le importa que haya accedido porque esté pasando hambre, lo que indigna a Jorge Javier: "Tú aquí lo dices con el mismísimo en el sofá, no te jode. Qué poco generosa, ¿solo quieres a Torres por sus cejas?". Una pregunta que responde irónicamente su pareja: "Es lo que me enamoró".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Montoya recibe una propuesta al mostrarse a favor del rapado

Montoya tiene claro cuál sería su actitud si su pareja se rapase las cejas: "El amor es calvo". Momento que aprovecha Jorge Javier para proponerle que el jueves siguiente se rapase por su público que tanto le quiere y tanto le admira. Él aceptaría pero "por una recompensa flamenca".