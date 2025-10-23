Patricia Fernández 23 OCT 2025 - 23:09h.

El superviviente toma una complicada decisión en 'La mesa de las tentaciones' y acaba con un gran cambio de look

Las difíciles decisiones de los concursantes en 'La mesa de las tentaciones' y mucho más: lo mejor de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie', en vídeo (21/10/25)

Los concursantes se enfrentaban a 'La mesa de las tentaciones' el pasado martes en 'Tierra de nadie', pero Rubén Torres iba a tener que hacerlo durante la gala de este jueves en 'Supervivientes All Stars' junto a Jessica Bueno, a la que le quedaba tomar su última decisión tras cortarse 25 centímetros el pelo.

El trato de Rubén Torres con Laura Madrueño en 'La mesa de las tentaciones'

Laura Madrueño llamaba a ambos supervivientes a la mesa y planteaba a Rubén Torres el dilema de si estaba dispuesto a raparse el pelo, las cejas y la barba a cambio de tres grandes platos de migas, lo que lleva queriendo comer desde que llegó a Honduras y dos platos de chucherías, su debilidad.

El concursante dudaba, en especial de tener que raparse las cejas: "Que no vuelven a salir luego, no voy a tener expresión, nadie se ha quitado nunca unas cejas, eso es mucho". Y lanzaba un mensaje cuando decidía aceptar el trato para poder hacerse con esta comida: "Espero seguir gustando a mi novia, si me veis por la calle no me digáis nada de las cejas".

Tras esto, Rubén Torres se sentaba en la silla donde se iba a cambiar el 'look' por completo, donde Laura Madrueño explicaba al peluquero que tenía que raparle las cejas primero, después la barba y, por último, el pelo.

El concursante pasaba un mal momento al sentir que le estaban rapando las cejas: "Está cayendo mucho pelo, madre mía, me está doliendo en el corazón, no hace falta apurar tampoco". Mientras Jessica Bueno le animaba: "Estás guapo igual".

Tras esto, entre Laura Madrueño y Julio, el barbero del equipo de 'Supervivientes', le terminaban de hacer este cambio de look, rapando su barba y el pelo, cambio radical al que reaccionaba la presentadora: "Estás guapísimo, eres el Torres de los 18 años".

El enfado de Laura, novia de Torres, ante su rapado de cejas

Desde el plató, Laura Cantizano, la novia de Rubén Torres, mostraba su gran enfado con que el concursante hubiera tomado la decisión de raparse las cejas: El pelo me da igual, ya le crecerá. Pero las cejas no le crecen luego. Le crecen tiesas y yo no quiero un novio con las cejas tiesas". Algo a lo que Jorge Javier Vázquez reaccionaba: "Qué poco generosa, ¿solo quieres a Torres por sus cejas?"