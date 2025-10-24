Supervivientes 24 OCT 2025 - 02:31h.

Carlos Alba se convierte en el noveno expulsado de 'Supervivientes All Stars' y recibe un último privilegio de Poseidón

Jorge Javier, contundente con Laura Cantizano por su enfado ante el rapado de cejas de Torres: "¿Solo lo quieres por eso?"

'Supervivientes All Stars' está a punto de comenzar su gran recta final, pues esta noche vivíamos las últimas nominaciones antes de la gran final del próximo jueves y conocíamos el nombre de los dos primeros finalistas. Pero antes, debíamos conocer el resultado de la expulsión de esta semana a la que se enfrentaban Carlos Alba y Torres, tras la salvación de Miri el pasado martes.

Después de que Laura Madrueño dedicase unas bonitas palabras a ambos concursantes y elogiase el maravilloso paso de ambos por el concurso, haciendo especial hincapié en la fortaleza de Carlos Alba por, pese a ser el más mayor de la edición, "luchar como un jabato en todos los juegos" sin quejarse nunca, Jorge Javier comunicaba el resultado de la audiencia.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el concursante salvado sea... ¡Torres!", desvelaba el presentador. Inmediatamente después de conocer el resultado, el concursante salvado agradecía a la audiencia: "Muchísimas gracias a todo el mundo que ha dedicado un momento para salvarme. Me duele celebrarlo porque también quería que se salvase él"

Seguidamente Torres, al igual que el resto de sus compañeros, mostraban su admiración hacia Carlos Alba. "Lo veo de los mejores que han pasado por aquí", decía el concursante. "Se va un grande", sentenciaba Tony Spina mientras se levantaba para fundirse en un bonito abrazo con él. Finalmente, Carlos se despedía: "Gracias a la cadena por darme esta oportunidad y a todo el gran equipo que tenéis"

'El beso de la traición' de Carlos Alba cae en Tony Spina

Tras unas especiales palabras de agradecimiento y de despedida de Carlos Alba al programa y sus compañeros, Laura Madrueño le comunicaba que tenía una sorpresa para él y le hacia dirigirse al set de nominaciones. Allí lo esperaba Jorge Javier Vázquez que desde plató le explicaba que tenía una última e importantísima misión:

"Como expulsado Poseidón te regala un último privilegio, 'El beso de la traición', tienes ahora la posibilidad de vengarte sumándole un punto extra al concursante que tu quieras", comenzaba diciéndole el presentador. Asimismo, le avisaba de que no debía decir el nombre sino que tenía que volver con el resto y darle a la persona elegida un beso en la mejilla o en la frente sin decir absolutamente nada.

Con las indicaciones del presentador en mente, Carlos Alba se volvía con sus compañeros y, sin pensárselo dos veces, se dirigía directamente a darle un beso en la frente a Tony Spina, sumándole automáticamente un punto en las nominaciones de esta noche.