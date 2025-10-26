Patricia Fernández 26 OCT 2025 - 21:35h.

Los supervivientes hablan después de sus complicadas decisiones en 'La mesa de las tentaciones'

Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ confiesan qué miedo han superado en el reality y Gloria Camila se emociona: "Ha sido durísimo…"

Los supervivientes han contestado a otro pergamino después de enfrentarse a 'La mesa de las tentaciones' y acabar con grandes cambios de 'look' y tomando decisiones de lo más complicadas.

"En este concurso nos hemos vuelto locos de la cabeza, mirad cómo estoy, me lo estaban cortando y lloraba de pena, de decir: 'Lo que hacemos por hambre, Dios mío el hambre que estamos pasando'. No pude contenerme y caí en la tentación , yo decía que no me iba a cortar el pelo", entonaba Jessica Bueno tras su gran corte de pelo, que aseguraba estar expectante de cómo es su nuevo 'look': "No tengo ni idea de cómo estaré, me imagino de todo menos bien, va a ser un 'shock' tremendo".

Como también le pasa a Miri Pérez-Cabrero, que no se imaginaba llegar a aceptar ese trato: "Necesito verme ya, jamás en mi vida he llevado el pelo corto, no puedo decir si me arrepiento o no porque no me he visto. Me gusta el pelo largo, pero la comida estaba tan rica que ha merecido la pena". O el caso de Tony Spina: "Tenía toda la comida delante y me he cegado, me ha podido la gula. Se me ha ido toda mi elegancia y ya ni hablar del taparrabos".

"Madre mía, por comer no sé lo loco que llego a estar", decía Rubén Torres, el que mandaba un mensaje a su novia: "Quiéreme igual y cuando me veas hazte la loca, como si tuviera cejas". Y es que decidía raparse las cejas, el pelo y la barba.

Mientras Adara Molinero se mostraba contenta de haber tomado esta decisión: "No me arrepiento de haberme cortado el pelo, estaba todo riquísimo y lo he disfrutado". Como el propio Carlos Alba: "Nunca me esperaba quitarme la barba después de seis años y el pelo no me lo toco, siempre digo que esa era mi identidad, pero todo sea por mi Sandra que es lo que más quiero en el mundo".