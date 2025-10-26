Pedro Jiménez 26 OCT 2025 - 23:09h.

Todas las imágenes de la fuerte e inédita tormenta que ha azotado los Cayos Cochinos a pocos días de la final: no te lo pierdas

La recta final ya está aquí, con la fecha clave más importante antes de la semifinal este martes y la gran final el próximo jueves, como bien desveló Jorge Javier Vázquez durante la pasada gala. Pero una tremenda tormenta, "la más aterradora hasta el momento", ha pillado totalmente desprevenidos a los concursantes, como bien ha señalado Sandra Barneda durante la última gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' este domingo. Una tormenta que ha llevado al límite como nunca a algunos concursantes a pocos días de la noche más importante de la edición.

Todo comenzaba con unos concursantes que se daban cuenta desde sus tiendas de campaña que "estaba lloviendo más que nunca", describiendo lo que ocurría como "un tobogán de agua". Y es que la potencia y fuerza con la que la tormenta azotaba los Cayos Cochinos era total e inédita hasta entonces, creando charcos y auténticas inundaciones, en un principio, en las inmediaciones de dichas tiendas y más adelante, llegando hasta ellas, donde los supervivientes tienen momentado todo su campamento.

"¡Esto es el Titanic!", se escuchaba entre los concursantes, al ver que se formaba un pequeño río que acariciaba sus tiendas de campaña. Al día siguiente, los concursantes hacían balance de lo que había ocurrido, observando el paisaje y haciendo todo tipo de vaticiones y previsiones... pero apenas iban a tener tiempo de reacción. La lluvia, marea y el viento llegaba de nuevo a la playa.

Rubén Torres reaccionaba de manera rápida haciendo, con ayuda de sus compañeros, un muro de contención. "Hemos perdido la mitad de la cabaña", comentaba Miri Pérez-Cabrero.

Sandra Barneda reacciona a la "tormenta más aterradora hasta el momento"

Y es que sin duda se trata de la "peor noche" que han sufrido los supervivientes desde que comenzaron su aventura, como bien ha dicho Sandra Barneda. Una Sandra Barneda que ha ido comentado las imágenes de la tormenta y que les ha dedicado unas palabras de motivación a los concursantes, al ver la virulencia de lo ocurrido en la playa y la pronta y heroica reacción de los concursantes.

"Para la gente que está en casa, y te empapas, llegas a casa y te refugias en un sitio. Pero vosotros, tenéis que estar y habéis estado 48 horas bajo la tormenta. Esto es muy fuerte y es de valorar. Os lo digo en serio", ha señalado Sandra Barneda en directo, ante la emoción de los concursantes. Miri ha roto a llorar en directo: "Ha sido muy duro, tanto a nivel físico como mental. Hemos pasado muchísimo frío y miedo. Cuando la naturaleza la ves tan potente, te vuelves pequeña porque no tienes nada que hacer. No podíamos hacer nada".