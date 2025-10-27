Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 20:04h.

Alexia Rivas no quiere que Adara Molinero llegue a la final y ha explicado las razones en la red social X

Alexia Rivas tiene muy claro quién es su ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars': Miri Pérez-Cabrero, porque la considera "una jabata" a la que "no le hace falta burlarse y denigrar a los demás para brillar". Y también tiene claro que no quiere ver en la final a Adara Molinero, que cree que debería ser expulsada frente a Rubén Torres y no conseguir una plaza como finalista.

Adara y Torres siguen nominados y solo uno de ellos se convertirá en el cuarto finalista, una decisión que dependerá de la audiencia, que ha sido la que ha propiciado este duelo al salvar a Jessica Bueno y convertirla en la tercera finalista. Así, la ex de Luitingo se suma a los otros dos finalistas, ya proclamados en la gala anterior: Miri y Tony Spina.

Alexia y Adara no tienen una buena relación desde hace mucho tiempo y las dos se han lanzado pullitas en platós y en redes sociales en el pasado, pero la colaboradora de 'El tiempo justo' ha expresado que su opinión no tiene nada que ver con su relación personal y ha enumerado en un tuit las razones por las que cree que debería ser la hija de Elena Rodríguez la expulsada.

"Adara se debería ir. No por 'antipatía' como intentan vender (el victimismo siempre viene bien). Al igual que yo no fui la mejor superviviente, ella lleva angustiada desde el día 1, gritando, sin ganar pruebas y riéndose de los méritos de otros", ha tuiteado la periodista, que ha hecho autocrítica sobre su paso por 'Supervivientes 2021' para destacar que no solo considera que merece ser expulsada antes que Torres por sus dotes para la supervivencia, sino por las otras razones que ha destacado.