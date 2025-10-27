Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 17:43h.

Marta Peñate ha reaccionado a las críticas sobre su forma de apoyar a su amiga Adara Molinero

Si no gana Tony Spina 'Supervivientes All Stars 2025', Marta Peñate tiene claro que su ganadora sería su amiga, Adara Molinero. Pero en las redes sociales algunos la han acusado de no estar a la altura y de no mostrarle suficiente apoyo, hasta el punto de comentar que no la habría votado ni siquiera en esta nominación crucial, que determina si se convierte en finalista o no.

Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero ya son finalistas de esta edición, como también lo es Jessica Bueno, la concursante que recibió más apoyo en la nominación que la enfrentaba a Adara Molinero y Rubén Torres, que son ahora los dos concursantes que quedan en la cuerda floja: uno de ellos llegará a España convertido en el cuarto finalista para luchar por la victoria y el otro se quedará a las puertas de vivir la gran final.

A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no le ha gustado nada leer en X críticas por su manera de apoyar a la hija de Elena Rodríguez porque son amigas y no ve con buenos ojos que haya quien quiera distanciarlas. Así lo ha expresado en un tuit: "Meter mierda diciendo que no hemos votado a Adara por rascar votos en una final… no me fastidia eso, me fastidia que es mi amiga y que queráis meter caquita entre dos amigas solo por fastidiar. Tenemos las pruebas y ya cuando salga Adara se las enseñaré".

Uno de los mayores fans de la ganadora de 'GH VIP 7', @adarauva, le ha mostrado su apoyo a la canaria y ha subrayado que él le enseñará las pruebas que acreditan que ha estado apoyándola en todo momento. "Y yo las conversaciones de mi grupo. Solo me importa lo que pueda pensar ella, y no creo ni que dude, igualmente le enseñaré el grupo con los votos", le ha respondido Marta, que también ha guardado las pruebas de las conversaciones con su grupo, en el que pide que sus fans apoyen tanto a Tony como a Adara.

Por último, ha subrayado que no le gusta que se recurra al ataque para defender a otro concursante: "Que gane el mejor y no hundáis al contrincante porque eso es lo que hacéis. Creéis que todo ladrón es de la misma condición. Elevad a vuestro favorito sin menospreciar al de al lado. Bastantes cosas positivas tienen todos como para usar el desprestigio continuo".