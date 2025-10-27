Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 19:14h.

Aurah Ruiz, colaboradora de '¡De viernes!', tiene claro a qué tres concursantes le gustaría ver en la final

Aurah Ruiz comenta la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' todas las semanas desde el plató de '¡De viernes!', por lo que sus fans saben perfectamente cuáles han sido sus opiniones sobre todo lo ocurrido en estos dos meses de concurso, pero ha querido subrayar en Instagram cómo sería su final soñada y a qué tres concursantes le gustaría ver competir por la victoria el próximo jueves en la gala que presentarán Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño.

A la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le gustaría presenciar una "final de chicas" en la que las tres últimas finalistas fueran mujeres, por lo que quiere que la cuarta y la quinta posición sean para Tony Spina y Rubén Torres. Lo ha confesado en un story que ha subido junto a su compañero de '¡De viernes!' José Antonio León, que se ha mostrado de acuerdo con ella.

"Adara, Jessi y Miri a la final", ha sentenciado la mujer de Jesé Rodríguez, que desea que las tres personas que ocupen el podio en esta edición sean Adara Molinero, Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero. Por el momento, ya hay dos de ellas que han conseguido su plaza en la final: Jessica y Miri. Tony Spina también es ya finalista. Adara y Torres siguen nominados y solo uno de ellos podrá pasar a la gran final.