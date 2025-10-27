Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 18:30h.

Fani Carbajo ha mostrado su sorpresa por la decisión de la audiencia en las últimas nominaciones

Marta Peñate defiende su manera de apoyar a Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars': "Me importa lo que pueda pensar ella"

Compartir







Fani Carbajo se convirtió en la tercera expulsada de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que continúa siguiendo muy atentamente porque le gustaría que ganase su amiga Adara Molinero, con la que se reconcilió en los Cayos Cochinos tras haber protagonizado varios rifirrafes en los meses previos a participar en el reality.

Está tan convencida de que Adara sería una justa ganadora que se ha mostrado indignada al saber que la audiencia no la ha escogido ni a ella ni a Rubén Torres para convertirse en el tercer finalista, sino a Jessica Bueno, que se suma a los otros dos finalistas que fueron proclamados en la gala anterior, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina.

"¿Se os ha ido la cabeza? ¿Pero cómo dejáis a Adara y Torres fuera de la final? ¿En serio? La verdad es que no entiendo nada, yo que he estado ahí os digo que no se merecen no estar en esa final, no sé, estoy flipando", ha comentado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en sus stories junto a una foto en la que aparece llevándose la mano a la cabeza para expresar su estupefacción por el resultado de la nominación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Solo uno de sus favoritos podrá llegar a la final, ya que ahora solo queda una plaza de finalista y será o para la hija de Elena Rodríguez o para el novio de Laura Cantizano. Los dos han expresado su deseo de estar en la gran final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y de ganar, pues en sus respectivas ediciones quedaron segundos: en 2023 el ganador finalmente fue Bosco Blach Martínez-Bordiú y en 2024 fue Pedro García-Aguado.