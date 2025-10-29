Patricia Fernández 29 OCT 2025 - 00:38h.

Rubén Torres recuerda con el presentador cómo vivió perder la final contra Pedro García Aguado en su edición

Antes de la expulsión entre Adara Molinero y Rubén Torres en la semifinal de 'Supervivientes All Stars' marcada por el temporal, Jorge Javier Vázquez hablaba con ambos sobre cómo se encontraban en un momento tan complicado para ellos.

"¿Cómo estás? Esta noche puede ser tu última noche en el concurso, en tu edición te quedaste rozando la victoria, perdiste contra Pedro García Aguado", le preguntaba Jorge Javier a Torres recordando lo que pasó en la edición que él participó de Supervivientes, a lo que el presentador añadía cómo vivió este momento: "Nunca se me olvidará la carita que se te quedó cuando proclamé ganador a Pedro, me llamó muchísimo la atención, cómo te pusiste de rodillas totalmente derrotado".

¿Cómo fue para Rubén Torres perder la final de Supervivientes?

Torres aseguraba que fue complicado para él: "Es verdad que fue un golpe fuerte, tampoco tenía claro que iba a ganar ni a perder, simplemente, cuando ves que no eres ganador después de todo... tuve mis cinco o diez minutos de bajón fuerte". Aunque prefirió tomárselo de otra manera: "Luego dije: 'está mi familia aquí, ya está', a disfrutar"

Y recordaba cómo Jorge Javier le mostró su apoyo en este momento: "Me acuerdo que necesitaba un abrazo y viniste tú y dije: 'Lo necesito' y cogiste y me abrazaste tú, eso me dio un chute fuerte".

Y dejando claro que quiere seguir en 'Supervivientes All Stars': "Encantado de volver a vivir la final, vivir esos juegos, pero si me tuviera que ir hoy he disfrutado muchísimo".

Adara se emociona al hablar con el presentador

Jorge Javier también compartía unas palabras con Adara Molinero, a la que preguntaba "por qué estaba tan sensible", algo que ella confesaba. "Voy a explicar a la gente que solo tengo contacto contigo a través de la tele y tienes un don para sacarme hasta el alma", decía ella.

"Yo debuté en 'Gran Hermano contigo, siendo tú concursante de 'Gran Hermano 17', ¿cómo no te voy a tener cariño?", entonaba el presentador que le volvía a preguntar: "No despistes, ¿por qué estás tan sensible? Algo sobre lo que ella se confesaba y terminaba muy emocionada.