28 OCT 2025 - 23:21h.

El presentador ha hablado con los concursantes durante la semifinal de 'Supervivientes All Stars'

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' no sabían que en esta gala de martes estaban viviendo la semifinal de la edición y tampoco que se iba a vivir la expulsión que se decidía entre Rubén Torres y Adara Molinero, después de que Jessica Bueno fuera la primera salvada, algo que Jorge Javier Vázquez les comunicaba.

El presentador habla con los concursantes desde el plató

Ya en la palapa, ante el fuerte temporal que azota Honduras, Jorge Javier conectaba con los concursantes, con los que hablaba sobre cómo están viviendo este mal tiempo en su llegada a 'Cayo Paloma' y tras esto les explicaba que tenía algo que contarles:

"Adara, Torres... hoy es noche de expulsión", entonaba el presentador, lo que provocaba la sorpresa en ambos nominados y en el resto de sus compañeros. "Qué fuerte, qué nervios", decía Adara y Rubén Torres preguntaba con un "¿ahora?". Mientras Jessica Buena aseguraba que pensaban "que iban a llegar los cinco juntos".

Pero Jorge Javier tenía más que comunicarles: "El que se salve será el cuarto finalista de la edición y el otro, es importante, volverá a España esta misma noche". Lo que dejaba a algunos de ellos incluso con la boca abierta.