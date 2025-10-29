Daniella, muy arrepentida, pide perdón a Livia por su actitud con ella: "Me fallan las formas"

Desde que entro en la casita de ‘Uno de GH20’ hace apenas una semana, Livia ha sido muy criticada por sus compañeros por su falta de carácter. Una de las personas más crítica con la nueva y última participante en entrar a la casita fue Daniella. Ahora, la aspirante a concursante de 'Gran Hermano 20', que se siente mal por haber juzgado a su compañera, le pide perdón. Todo esto antes de que ambas se enfrenten a una nueva gala esta noche, la cual podrás ver a partir de las 21:30 en Mediset Infinity.

Recién despierta, Daniella se encontraba recostada en una de las sillas del jardín justo cuando Livia salía a tomar el sol, momento en el que la concursante aprovechaba para mantener una conversación con ella, después de haberla acusado en más de una ocasión de estar siendo un “mueble” en el concurso. Preocupada por su actitud con ella le preguntaba: “Livia, ¿tú crees que he sido mala contigo?”, a lo que esta inmediatamente contestaba con otra pregunta: ¿Tú crees que por decirme lo que dicen todos me has hecho daño?”

La conversación continuaba y, ante la pregunta de Livia, Daniella contestaba: “Pero es que a lo mejor es que me fallan las formas, ¿sabes?”, unas palabras a las que añadía compungida: “Yo no soy mala persona, te lo juro”. Ante esta declaración, la nueva concursante contestaba intentando tranquilizarla: “A mi en ningún momento me faltaste el respeto. No imagino que me lo hayas dicho para hacerme daño. Simplemente fuiste la portavoz, pero no me dijiste nada para faltarme el respeto”.

Daniella, con cara de arrepentimiento, continuaba escuchando atentamente a su compañera mientras esta seguía aceptando sus disculpas: “¿Si no haces algo con maldad por qué te vas a sentir mal, Daniela?”, para finalmente añadir: “No te preocupes. Claro que no eres mala persona. ¿Quién lo dice? Y quien lo diga pues a lo mejor no te conoce”. Tras escucharla, la concursante se secaba las lágrimas y agradecía a Livia sus palabras, dando la conversación por finalizada.

