La final de ‘Supervivientes All Stars’ continúa avanzando hacia su desenlace con Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno y Rubén Torres como aspirantes definitivos al título tras la expulsión de Tony Spina, que se ha quedado como cuarto finalista. Una gala final muy esperada, seguida minuto a minuto y en la que el público tiene la última palabra a través de la App de Mediaset Infinity.

En esta última fase del programa, marcada por la emoción, la tensión y el cansancio acumulado de semanas en los Cayos Cochinos, también hay espacio para mirar atrás y analizar el recorrido de la edición. Por ello, hemos querido preguntar a varios exconcursantes presentes en el tramo final —Noel Bayarri, Iván González, Alejandro Albalá, Carlos Alba y Gloria Camila Ortega— quiénes consideran que podrían haber estado en esta final y que se han quedado fuera a las puertas.

Y la respuesta mayoritaria ha sido clara. Muchos de ellos han destacado el esfuerzo, la evolución y su paso por la edición para justificar que, bajo su punto de vista, quienes tenían opciones reales de haber llegado hasta la gala final.

Se trata de una reacción habitual en un formato como este, especialmente en una edición 'All Stars', donde el nivel de exigencia ha sido alto desde el primer día y donde cada concursante ha sido consciente de lo que implicaba volver a competir en un entorno tan duro. Más allá del resultado, todos ellos han subrayado el mérito personal de haber participado, convivido y superado pruebas extremas, defendiendo su aportación en esta experiencia televisiva única.

El foco, en esta etapa final, ha estado puesto en el orgullo propio, en el esfuerzo realizado y en esa idea de que, en un concurso de tanta resistencia física y mental, nadie vuelve a casa sin sentir que podría haber llegado un paso más lejos. Dale Play y entérate de sus respuestas.

