La noche más terrorífica del año está a punto de comenzar. Después de una final cargada de emociones, tensiones y un ajustado ganador Rubén Torres - estuvo empatado con Jessica Bueno en la votación final - los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' pueden volver a retomar sus respectivas vidas y rutinas fuera del reality. En una charla para esta web Iván González, Montoya, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Kike Calleja, Alejandro Albalá, Gloria Camila o Carlos Alba han querido desvelar qué planes tienen para celebrar Halloween.

Así celebrarán Halloween los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'

Los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' decidieron mojarse como nunca en la final para defender a su finalista favorito: Jessica Bueno, Rubén Torres, Miri Pérez o Tony Spina. Todos siguieron con emoción la gran final presentada por Jorge Javier Vázquez y, una vez que terminó, fueron a celebrar el triunfo de Torres desde Honduras. Pero hoy, 31 de octubre de 2025, se celebra la tradicional noche de Halloween en la que muchas personas, sobre todo niños, se disfrazan de sus peores pesadillas y van casa por casa diciendo: "Truco o trato" para recibir en sus calabazas o cestas chucherías. ¿Será este el plan que tienen nuestros supervivientes? ¡Dale al play al vídeo!

Iván González, Montoya, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Kike Calleja, Alejandro Albalá, Gloria Camila o Carlos Alba ya tienen pensado qué harán para celebrarlo: "Quiero que todo el mundo vea lo que me voy a poner porque creo que me voy a sorprender hasta yo mismo", decía entre risas Kike Calleja.

Otros como Iván, Gloria Camila Elena Rodríguez o Fani Carbajo tienen planes más familiares que han querido compartir con todos nosotros.

¿Qué experiencias paranormales han vivido?

Siempre que se acerca esta esperada fecha, en los cines o televisiones suelen anunciar películas de miedo o relacionadas con experiencias del más allá con seres no mortales. Muchas personas reconocen que "creen" en ello porque lo han vivido en sus "propias carnes". ¿Será el caso de nuestros supervivientes? Iván González, Montoya, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Kike Calleja, Alejandro Albalá, Gloria Camila o Carlos Alba han contado uno por uno para esta web qué momentos terroríficos han vivido a lo largo de sus vidas y si alguno de ellos les ha ocurrido recientemente, teniendo así conexión con el universo de los no vivos.