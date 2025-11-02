Gloria Camila explica cómo de satisfecha está con el concurso que ha hecho así como la alimentación que está siguiendo tras su vuelta a España

Noel Bayarri, orgulloso tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’: "Me voy satisfecho"

Gloria Camila se ha convertido en la octava expulsada de esta edición y no ha podido cumplir su objetivo de alzarse como ganadora. Sin embargo, tras haber hablado con ella en la final de 'Supervivientes All Stars', la influencer ha querido sincerarse con esta web sobre cómo cree que ha sido su concurso y sobre cómo se está cuidando, al igual que el resto de sus compañeros, para intentar evitar el llamado "efecto rebote".

La entrevista a Gloria Camila: ¿Qué hubiese hecho con el premio? ¿Cómo está alimentándose?

La hija de Rocío Jurado, antes de entrar al programa, dijo que destinaría los 50.000 euros del premio para la educación de su sobrina, la hija de ocho años de José Fernando, pero además de ello, ahora también nos ha contado en qué otro objetivo quería haber invertido ese dinero de haber sido la ganadora del reality. Por otro lado, dos meses de aventura extrema dan para mucho, los concursantes sufren altibajos y se enfrentan a miles emociones que, echando de menos a sus familiares, se magnifican en el paradisiaco entorno de Honduras.

Laura Madrueño dijo ayer en la final que esta edición había sido histórica por las condiciones temporales que habían acompañado a los supervivientes en el concurso y la dureza con la que el temporal había azotado a la isla. Gloria Camila que ha experimentado en su propia piel todo esto que estamos diciendo y, habiendo ya tenido una experiencia previa cuando concursó en 2017, la influencer ha querido hacer un balance y analizarse a sí misma como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia.

Además de contarnos cómo se está cuidando tras su vuelta a la rutina, Gloria también ha desvelado qué plato de comida fue el primero que se comió nada más llegar a su casa.

Gloria Camila y su relación Iván González

Hubo un momento durante la edición en la que, quizás, tuvimos la esperanza de que entre Gloria Camila e Iván González podría haber de nuevo una bonita amistad, pero lejos de estar en lo correcto, desde que han salido del reality no han parado de protagonizar diferentes enfrentamientos televisivos. Iván González que ha afirmado sentirse "decepcionado" y "tonto" por la actitud de la influencer, ha cargado duramente contra ella en la mencionada final señalando que Gloria tenía un objetivo de enseñar una cara de ella, pero que "no lo ha conseguido". Puedes ver todo lo que ha dicho el andaluz en el vídeo, ¡dale play!