Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Sandra Barneda

Sandra Barneda, al borde de las lágrimas al poner el punto y final definitivo a 'Supervivientes All Stars 2' al término del programa: "Ha sido la edición más dura"

Sandra Barneda, al borde de las lágrimas al poner el punto y final definitivo a 'Supervivientes All Stars 2' al término del programa: "Ha sido la edición más dura"
telecinco.es
Compartir

'Supervivientes All Stars 2' ha llegado a su fin y Sandra Barneda, al término del debate final del reality que ha tenido lugar este domingo en Telecinco, ha puesto el broche final con una despedida muy emotiva que ha provocado que casi se derrumbe.

(Noticia en elaboración)17440632

Temas