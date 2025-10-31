Una vez desvelado el ganador, Laura Madrueño arranca la ceremonia de cierre de palapa con unas palabras que emocionan a Jorge Javier

Rubén Torres se convierte en el ganador de 'Supervivientes All Stars' tras un ajustadísimo duelo con Jessica Bueno

Tras vivir una tensa final donde los porcentajes de votos de los finalistas han estado tan ajustados que han alcanzado el 50%, Laura Madrueño procedía a hacer el ya mítico cierre de palapa que consigue poner los pelos de punta, no solo a los espectadores que siguen el reality, también a sus trabajadores como es el caso de Jorge Javier Vázquez.

Las palabras de cierre emocionan a Jorge Javier Vázquez

"Hasta aquí esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'... La más extrema, la más dura y la más difícil para todos nosotros. Para los supervivientes y para este gran equipo han sido 56 días de intenso trabajo y de una lucha constante por sacar adelante tantísimas horas de directo en condiciones realmente complicadas. Noches y noches de aventura sin precedentes marcados por un temporal impredecible e imponente", arranca la presentadora.

"Hemos vivido la fuerza de la naturaleza hasta un punto en el que daba verdadero miedo y hemos seguido en directo todos, contra viento y marea. Esto es 'Supervivientes', el mejor programa de la televisión, que nos ha puesto al límite en cada una de las galas en las que os hemos ofrecido lo mejor de cada uno de nosotros con la ilusión del primer día", añade Laura Madrueño.

También ha habido un momento para agradecer "a los 14 valientes que luchando cada día han demostrado que ya eran leyendas", pero también "a las 200 personas que están aquí, que han hecho posible lo imposible, enhorabuena de corazón a todos" y especialmente "a lo que a los que estáis ahí en casa, acompañándonos cada noche y dando sentido a nuestro trabajo", apunta la presentadora.

Casi dos meses después, Laura Madrueño finalmente pronuncia: "¡Ahora sí, compañeros, apagamos la palabra porque volvemos a casa!". Unas palabras que afectan visiblemente a Jorge Javier Vázquez, quien agradece a los espectadores y añade: "Siempre que se cierra la palapa me pongo yo como muy tontorrón. Tenemos que acabar para volver a empezar o sea que... Hasta pronto, gracias"