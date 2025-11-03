Jorge Javier Vázquez, "impactado" por el mal tiempo en Honduras: "Fue tremendo; ha sido una edición muy dura"

Mientras para los finalistas lo más difícil fue estar lejos de los suyos, los presentadores destacaron el valor que tuvieron los concursantes para afrontar las inclemencias del tiempo

Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño, los tres presentadores de la última edición de 'Supervivientes All Stars', el formato que reunió, como su nombre indica, a las estrellas de todas las temporadas del reality, coincidieron esta mañana en la rueda de prensa de balance de uno de los shows más extremos de la historia del formato. ¿Por qué tan extremo? La temporada de huracanes encontró a los concursantes en pleno programa, y les tocó ejercer de supervivientes en todo el sentido de la palabra.

Fueron justamente los finalistas los que se llevaron la peor parte porque tuvieron que afrontar los coletazos del huracán Melissa, un ciclón de categoría 5 que causó estragos en el Caribe en las últimas dos semanas. Los días previos a la final, las lluvias eran torrenciales y hubo algunos concursantes que lo llevaron especialmente mal. Pero todos aguantaron a la espera de la decisión del público y solo uno se convirtió en campeón, Rubén Torres, que se impuso por encima de Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno.

A la hora del balance, los finalistas hicieron una lista de todo lo que les resultó complicado de afrontar durante sus casi dos meses en los Cayos Cochinos. En esa lista, todos mencionaron las tormentas, pero en distinto orden jerárquico. Para algunos fue sin dudas lo peor del concurso. Para otros, lo más difícil fue estar lejos de sus seres queridos.

Los presentadores, en cambio, destacaron la valentía de los concursantes por su "entrega" a un concurso especialmente complicado. "El equipo se quedaba aislado, lo pasaban mal, ha sido una edición muy difícil", dijo Sandra Barneda.

Jorge Javier, dijo que le impactó mucho "el mal tiempo al que han tenido que hacer frente los participantes". "Ha sido tremendo, hemos valorado todos muchísimo su participación y su entrega", destacó el presentador.

"La ansiedad", "Estar incomunicada", "Mantenerme fuerte de cabeza"

Los concursantes detallaron lo que fue más duro para cada uno. Jessica Bueno dijo haber sufrido mucho la distancia y la incomunicación con sus hijos, mientras Tony Spina se refirió a la "ansiedad de comer". Pero Miri hizo referencia a algo más: la salud mental. El poder afrontar todas las pruebas y seguir adelante a pesar de las inclemencias del tiempo es algo que ella relaciona con una fortaleza mental que fue lo que la mantuvo sólida hasta el final. Dale Play para escuchar sus comentarios.