Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' hablan de las amistades que han forjado dentro del programa y que seguirán conservando

Tony Spina, tras su paso por 'Supervivientes All Stars': "Me he visto más sensible que nunca y ya no me da vergüenza"

'Supervivientes All Stars 2025' nos ha demostrado que los concursantes se han hecho aún más fuertes frente a las adversidades, sobre todo, ante el temporal tan extremo que ha azotado Honduras en los dos meses que han estado allí aislados de la realidad, y esta ha sido una de las cuestiones que más ha impactado a Jorge Javier y por las que ha valorado la valentía de los supervivientes de esta edición. Dicen que al mal tiempo hay que ponerle buena cara y pese a que el hambre, el frío y las lluvias han podido sacar lo peor de nuestros concursantes, lo cierto es que también han buscado refugio en el corazón de sus compañeros.

Las amistades que se han forjado en la última edición de 'Supervivientes All Stars'

Entraron como enemigas, pero el mar y la brisa de Honduras hicieron posible que la paz llegase a la relación que había entre Fani Carbajo y Adara Molinero. Desde esta web hemos querido hablar con algunos de los concursantes que han participado en el reality más extremo de Telecinco como Alejandro Albalá, Carlos Alba, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Noel Bayarri o Kike Calleja para descubrir qué vínculos de los que han formado dentro de la isla han permanecido una vez que han salido del programa. El cocinero Carlos Alba y Alejandro Albalá coincidieron en su primera participación de 'Supervivientes' donde se hicieron grandes amigos y han tenido la oportunidad de enfrentarse a esta experiencia de nuevo juntos. ¿Habrá sobrevivido su amistad tras el concurso? Dale play al vídeo para enterarte de qué vínculos han permanecido intactos tras terminar el reality.

Miri Pérez se pronuncia sobre su relación con Alejandro Albalá

Otra de las relaciones que ha tenido enganchados a los espectadores del programa ha sido la "carpeta" que ha surgido entre Miri Pérez y Alejandro Albalá. Se han conocido en Honduras y con el paso de las semanas la complicidad ha ido creciendo entre ellos hasta tal punto que, cuando el de Cádiz fue expulsado y Miri estaba compitiendo en la final del concurso, la cocinera pidió que Alejandro le contestase a su propuesta de tener una cita juntos cuando regresase a España: "La cuestión es conocernos más y fluir un poco como la vida misma", ha confesado a los micrófonos de esta web. En el vídeo que acompaña a este párrafo puedes descubrir dónde le gustaría a Miri tener su cita y lo que opinan sus familiares de Albalá con el que han coincidido dentro del plató de 'Supervivientes All Stars'.