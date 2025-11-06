Gran Hermano, en directo: última hora de la entrada de los concursantes a la casa
Esta noche, arranca el gran estreno de 'GH 20', con Jorge Javier Vázquez desde la nueva casa de Tres Cantos y con Nagore Robles al mando de una vibrante feria de atracciones donde se descubrirá el casting completo de concursantes
Cómo y cuándo ver 'Gran Hermano 20': todo lo que necesitas saber
'Gran Hermano 20' arranca por todo lo alto. Jorge Javier Vázquez conduce el gran estreno de la vigésima edición de anónimos desde la flamante nueva casa del reality, mucho más grande, luminosa, sostenible y dotada con recursos tecnológicos de última generación, la cual dará la bienvenida al casting completo de concursantes en un ambiente festivo, bullicioso y lleno de alegría propio de una feria.
En los exteriores del plató, Nagore Robles estará al mando de una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas de la "vida en directo". Con un casting abierto hasta el momento, muchos de ellos serán sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de 'GH 20'.
Durante esta gala inaugural del reality, producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), servirá también para anunciar algunas de las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo. Descubre aquí la última hora del gran estreno de 'Gran Hermano 20'.
Paula, nueva concursante de 'GH 20'
Desde el confesionario, descubrimos la identidad de una nueva concursante: Paula, de 27 años, se define como una mujer "muy religiosa" centrada en buscar el matrimonio. ¿Encontrará a su hombre ideal en la casa de 'GH'?
Currito, trae un mensaje importante
En plató, Rocío sigue muy afectada tras despedirse definitivamente de su amiga Desirée: "Quédate con toda mi ropa, pilla un armario grande, que tu la vas a necesitar más que yo. Vívelo a tope, por ti y por mi", dice la jerezana. De repente, Currito, el loro parlante, anuncia que Rocío sí es concursante de 'GH 20'. La jerezana vuelve a emocionarse y entre lágrimas agradece al programa que finalmente entre en la casa.
Diego, nuevo concursante de 'GH 20'
Diego entra en la casa por la puerta secreta de la cocina y se encuentra con Desireé, que sigue afectada tras la despedida de Rocío desde plató. Ambos se presentan y la jerezana le cuenta todo lo sucedido con su amiga. Diego la anima y le da un abrazo mientras recorren la casa.
Jorge Javier, en plató
Jorge Javier Vázquez llega a Telecinco desde la casa y abre las puertas del nuevo plató de 'Gran Hermano 20'.
Belén, nueva concursante de 'GH 20'
Desde la feria de atracciones, Nagore Robles con ayuda de Payasín desvela la identidad de una nueva concursante: Belén, de 42 años, se presentó por primera vez al casting en la edición de Nagore y esta ha sido su segunda vez. "Sentía que iba a entrar, lo estaba presintiendo", dice Belén cuando Payasín explota uno de los globos y aparece su rostro detrás de él.
Rocío, de camino a plató
Finalmente, entre Desireé o Rocío, es Rocío quien decide dejar la casa de 'GH 20' porque "es el sueño de su amiga", y se dirige al plató con Jorge Javier Vázquez en el coche. "Madre mía, con la de ropa que me he comprado como si yo fuera a estar hasta el final. No nos hagáis esto porque veníamos con toda la ilusión. Por lo menos voy a conocer el plató, pero yo lo que necesito es una tila", comenta Rocío con Jorge Javier en el coche y él responde: "Te dejaré despedirte de tu amiga desde el plató".
Jonay, nuevo concursante de 'GH 20'
La noria revela a una nueva concursante
Nagore Robles desvela la identidad de un nuevo concursante desde la feria situada en los exteriores del plató. La noria comienza a moverse y al detenerse, la cabina más alta muestra a la nueva concursante: Aroa, una malagueña de 22 años que entra "para darlo todo".
Desireé o Rocío, sólo una de las dos
Antes de que Jorge Javier abandone la casa para dirigirse al nuevo plató de 'GH', informa a Desireé y Rocío de que sólo una de ellas continuará en la casa. Las jerezanas deciden echarlo a suertes, pero Rocío asegura que "esto fue idea de Desireé" y deja que sea ella quien se quede en la casa.
Así ha sido la entrada de Jorge Javier a la casa de 'GH 20'
Desireé y Rocío, la primeras concursantes
Las primeras concursantes en entrar en la casa de 'GH 20' son Desireé y Rocío, dos amigas de Jerez de la Frontera que se dedican a la peluquería y que llegan para "arrasar" con la casa.
Jorge Javier Vázquez abre las puertas de la nueva casa
El presentador abre las puertas de la nueva casa situada en el madrileño barrio de Tres Cantos. Jorge Javier entra por la gran puerta de 'GH' situada en el jardín y recorre todas las estancias de la casa que, en seguida, recibirá la llegada de los concursantes. ¿Quiénes serán los primeros en entrar en la casa más famosa de España?
