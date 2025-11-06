Paula, nueva concursante de 'GH 20'

Berto González 06 NOV 2025 - 22:20h.

Esta noche, arranca el gran estreno de 'GH 20', con Jorge Javier Vázquez desde la nueva casa de Tres Cantos y con Nagore Robles al mando de una vibrante feria de atracciones donde se descubrirá el casting completo de concursantes

Cómo y cuándo ver 'Gran Hermano 20': todo lo que necesitas saber

'Gran Hermano 20' arranca por todo lo alto. Jorge Javier Vázquez conduce el gran estreno de la vigésima edición de anónimos desde la flamante nueva casa del reality, mucho más grande, luminosa, sostenible y dotada con recursos tecnológicos de última generación, la cual dará la bienvenida al casting completo de concursantes en un ambiente festivo, bullicioso y lleno de alegría propio de una feria.

En los exteriores del plató, Nagore Robles estará al mando de una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas de la "vida en directo". Con un casting abierto hasta el momento, muchos de ellos serán sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de 'GH 20'.

Durante esta gala inaugural del reality, producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), servirá también para anunciar algunas de las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo. Descubre aquí la última hora del gran estreno de 'Gran Hermano 20'.