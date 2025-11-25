Edurne y Jonay critican el comportamiento de Cristian en 'Gran Hermano 20': "No me fío de él, nunca se moja"
Los concursantes exponen los motivos por lo que desconfían del que fue participante de 'Uno de GH20'
Los días continúan pasando en la nueva casa de 'Gran Hermano 20'. Sus habitantes cada vez se conocen más. Tanto, que ya han nacido los primeros enfrentamientos. Muchos concursantes analizan cada movimiento de sus compañeros con el objetivo de no perder detalle.
Es el caso de Edurne y Jonay, que han observado cómo se comporta Cristian en la casa de Tres Cantos. Su actitud en la casa no termina de convencerles y no han dudado en comentarlo mientras hacían ejercicio juntos.
Edurne ha comentado con Jonay su última conversación con Joon: "Me dijo como que le había entrado un poco de miedo de irse, y que si se va cuidemos a Cristian. Y que le había dicho a Cristian que confiara en ti". Ha sido entonces cuando el canario se ha sincerado acerca de lo que piensa de él: "Yo no me fío de él".
Edurne: "Yo no le cuento nada"
Algo en lo que Edurne también está de acuerdo: "Es que Cristian no es de fiar, no. No te fíes. Va por ahí escuchando a todo el mundo. Va por todos lados escuchando y escuchando, pero nunca se moja. Yo no le cuento nada".
"Por eso es por lo que desconfío de él", ha añadido Jonay reafirmándose en su desconfianza hacia el que fue participante de 'Uno de GH20'.
