Después de los malos momentos, Juanpi mira con perspectiva su paso por República Dominicana y hace humor mostrando los efectos secundarios

Juanpi muestra la reacción de su madre al verse en televisión enfrentada a Sandra en 'La isla de las tentaciones 9'

La experiencia de Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9' no fue tal y como él esperaba. Y, aunque él mismo iba viendo con sus propios ojos las imágenes en las que poco a poco la complicidad entre Sandra y su tentador iba aumentando, lo cierto es que jamás imaginó lo que acabó sucediendo.

Recordemos que su pareja cayó en la tentación con Andrea con besos y muchas caricias que rompían por completo el corazón de Juanpi, quien aseguraba haberse quedando sin aire al ver aquellas duras imágenes en las que no conseguía reconocer a Sandra.

Y es que hasta su propia familia y la de ella creían firmemente que el primero que iba a traspasar los límites iba a ser él. Motivo por el que, cuando Sandra Barneda le enseñó las imágenes de su madre Carmen en un reencuentro con su nuera en República Dominicana, Juanpi se derrumbaba: "Necesitaba que ella viera cómo es Sandra, al final ella la quería como si fuera su hija. Yo le iba a explicar cómo era y no me iba a creer. Gracias por traerla, de verdad".

Sin embargo, pasado el tiempo Juanpi ha logrado ver estos durísimos momentos con perspectiva e incluso hacer humor sobre ello en sus redes sociales. Aquí te dejamos un ejemplo de ello:

El paso por 'La isla de las tentaciones' de Juanpi tuvo sus efectos secundarios

Los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' son muy activos en sus redes sociales. Juanpi, en esta ocasión, ha decidido tirar de humor antes de la emisión del programa en el que se rompía al ver a su madre en una hoguera de confrontación con Sandra con un reel en el que muestra los efectos secundarios que ha experimentado tras su paso.

Antes de ir, aparece tan normal. Sin embargo, cuando pone después, encontramos a un Juanpi con una diadema decorada con unos cuernos de reno.