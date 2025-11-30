Pedro Jiménez 30 NOV 2025 - 23:54h.

Ion Aramendi ha comunicado algo muy importante a los concursantes durante la gala de 'Gran Hermano 20' que ha tenido lugar este domingo en Telecinco. El presentador del reality más famoso de convivencia ha conectado con la casa por primera vez para desvelarles la lista de nominaciones actual, puesto que el pasado jueves algunos de ellos nominaron desde el famoso confesionario. Es por ello que muchos de ellos están perdidos y envueltos en dudas... dudas que han sido ya resueltas.

"Os los voy a decir ahora mismo", ha dicho Ion Aramendi, para ir nombrando uno por uno aquellos concursantes que han sido sacados a la palestra por el resto de sus compañeros.

Patricia, José Manuel, Belén y Joon, los cuatro nominados, han descubierto de manera oficial que son ellos los señalados y los que, por lo tanto, se jugarán seguir en el concurso en los próximos días... aunque uno de ellos se salva este mismo domingo. Ion Aramendi le ha preguntado al concursante coreano, Joon, si se esperaba esta nominación, ante lo que este ha confesado que se espera "de todo": "Algo me olía". Además, se ha escuchado entre los concursantes algún "no me lo esperaba".

Los porcentajes ciegos de 'Gran Hermano 20'

Por otro lado, el presentador de Telecinco ha desvelado cómo van los porcentajes ciegos de las nominaciones para que los concursantes se hagan eco de ellos: de más a menos, un 42,7%, 24,6%, 19,9% y 12,8%. Posteriormente, Ion les ha preguntado a los nominados qué porcentaje creen que es el suyo.

Lo que está claro es que nadie se quiere ir ahora que la convivencia está en su máximo esplendor y los equipos y concursantes están cada vez más posicionados, pero uno de ellos el próximo jueves ya no seguirá en la casa de Tres Cantos. Habrá que esperar para saber de quién se trata.