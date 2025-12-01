El toque de atención del Súper a los concursantes de 'Gran Hermano 20' tras el inesperado dilema de Paula: "No puede volver a ocurrir"
La noche de este domingo no ha sido una noche cualquiera en 'Gran Hermano 20'. Hay que recordar que los concursantes se enfrentaron a un dilema el pasado jueves después de que Paula renunciase a hablar con su pareja, dándole a todos los concursantes leche ilimitada para que pudieran disfrutar todos de tal alimento. Un alimento que ya causó en la casa algún que otro terremoto. Pero, como bien les ha dicho el Súper en su toque de atención, lo que vino después "no fue gratitud, si no exceso".
"Durante menos de tres días tuvísteis leche sin límites, de todo tipo: entera, desnatada, semi... un alimento básico símbolo de vida, esperanza y supervivencia. ¿Y qué habéis hecho vosotros?", ha señalado el Súper, ante lo que los concursantes ya han respondido, antes de que este siguiera, que "abusar" y "pelearse entre ellos".
"Bebísteis sin pensar, sin mesura... os habéis atiborrado de leche, incluso algunos llegando a manifestar dolor de barriga. Dejásteis tazas a medio terminar por toda la casa e incluso habéis 'inventado' un nuevo alimento. Habéis desperdiciado lo que para millones de personas en el mundo es un milagro, con la necesidad que existe fuera. Este exceso no es solo un error, es un espejo de lo que no puede volver a ocurrir", ha subrayado el Súper.
Posteriormente, ha seguido de la siguiente manera, con unos concursantes cuyas caras de preocupación han ido aumentando: "En esa casa tenéis que dar ejemplo. Miles de personas os ven y aquí tenéis la oportunidad de demostrar que, más allá de vuestras diferencias, podéis construir una sociedad que no repita los errores que hoy vemos en el mundo", ha dicho un Súper que ha recalcado que la convivencia no se basa en la "avaricia", sino en la "solidaridad".
La sanción a la que se enfrentan los concursantes de 'Gran Hermano 20'
Como consecuencia -y así les ha dicho el Súper- los concursantes se han enfrentado a la siguiente sanción: "Ahora restamos. Restamos leche para sumar conciencia, restamos privilegios para sumar respeto y restamos egoísmo para sumar humanidad. 'Gran Hermano' no es solo un juego, es una oportunidad para cambiar. La resta es justicia, aprendizaje y evolición: cuando restamos lo que sobra empezamos a construir lo que sobra...", ha concluido el Síper.
