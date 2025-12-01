Patricia Fernández 01 DIC 2025 - 02:26h.

Iñigo hablaba con Almudena de una relación que tuvo mientras veía la curva de Edurne

Iñigo se reencuentra con Edurne en 'Gran Hermano 20' tras desvelar en la 'curva de la vida' su transición: "Ahora imagino todo lo que ha pasado"

Compartir







Edurne contaba en 'La curva de la vida' todo por lo que ha pasado con su transición de género, entre otros momentos que le han marcado, y decidía compartirlo con sus compañeros, siendo Iñigo uno de los que le quería dedicar unas bonitas palabras: "Creo que tiene mucho valor. Ya pensaba que era una mujer increíble y lo sigo pensando. Al final, que ella haya pasado por eso me afecta".

En medio del momento en el que Edurne hablaba de su vida, Iñigo hacía una confesión a Almudena en el salón: "Yo fuera tuve una vez, con una persona que es muy conocida en el mundo LGTB, tuve algo y no estaba operada. Tuve algo light, intimamos poco, pero fue muy bien".

Historia de la que hablaba en plató Diego, amigo de Iñigo: "Yo no iba a contar nada si no lo sacaba él. No fue una relación seria, por eso ponía la mano en el fuego por mi amigo, que yo sabía que no le iba a importar absolutamente nada". El que confirmaba que es una chica conocida: "Tampoco quiero... porque la chica igual no quiere decirlo, pero sí era maquilladora en el mundo de la televisión".

La conversación de Iñigo y Edurne tras su 'curva de la vida'

Después de su curva de la vida, Iñigo y Edurne hablaban sobre esto en la intimidad. "Cuando lo has dicho me han venido mil cosas, pero te he visto pasarlo mal y me he sentido mal. No quería hablar porque digo: 'Me rompo", le decía él.

El que confesaba que se llegaba a sentir mal: "Te he pinchado y chinchado con nuestras bromas, yo no sé nada, te veo una tía dura y fuerte, pero ahí me he sentido mal. Me apetecía darte un abrazo".

"Me han venido un montón de cosas a la cabeza que vas a flipar", decía él y Edurne le aseguraba que había pensado muchas veces en contárselo: "No sabes la de veces que te lo quería contar, pero es que no he encontrado el momento".