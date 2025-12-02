Sandra Barneda reacciona en 'La isla de las tentaciones 9' a la reflexión de Juanpi sobre su relación sobre Sandra: “Las parejas son mucho más complejas"
La tercera hoguera de los chicos no ha sido nada fácil... en concreto para Juanpi. El algecireño ha tenido que ver imágenes de Sandra en 'Villa Playa' con su tentador Andrea muy subidas de tono, que han dado lugar a una reflexión suya a la cual Sandra Barneda ha reaccionado. Y es que sin duda, Sandra avanza cada vez más con el italiano, con juegos y acercamientos muy calientes. Y besos... y más besos.
Acercamientos que han provocado que Juanpi repita una y otra vez en su hoguera que él -de esa manera- no está con su tentadora Mara en 'Villa Montaña'. Y que también ha generado que Rodri suelte un sincero "es que somos peleles". En un momento dado, en la 'tablet' se ha visto a Sandra dándose un apasionado beso con Andrea en la cama: "No puedo ver esto, es asqueroso...".
Al terminar las imágenes, Juanpi ha dejado claro que lo que ha visto entre Sandra y su tentador es "más guarreo que conexión". "Yo con Mara no estoy así. Estoy como si fuera una amiga para mí, tenemos nuestros momentos de ratitos a solas, pero así no estoy...", ha dicho un Juanpi de nuevo, que ve algo muy diferente lo que tiene su pareja en su villa a lo que él tiene en la suya. No obstante, también ha traspasado todos los límites, como bien le ha recordado Sandra Barneda: "Si yo no hubiera visto lo que he visto no me los hubiera saltado. No sé qué está buscando en otra persona que no le doy yo".
Ante la pregunta de Sandra Barneda sobre qué puede ser eso que Andrea le da y Juanpi no, el andaluz opina que -quizás- no se pelea tanto con el tentador: "Nosotros nos peleamos casi todos los días y allí no creo que se peleen. Eso le estará haciendo pensar que nos peleamos mucho y ella también necesita un poco de paz. Tantas peleas cansa. Estará desconectando más de la cuenta y disfrutando".
Unas palabras de Juanpi que han provocado la reacción de Sandra Barneda: "Las parejas son mucho más complejas que definirlo... así, como lo has hecho". Finalmente, las imágenes para Juanpi se han acabado. Un Juanpi que ve cada vez más lejos a Sandra de él: "Creo que no está luchando por mí y me está haciendo replantearme la relación", ha dicho Juanpi ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9'.
Pero sin duda, hay algo que ha marcado un claro punto de inflexión en esta tercera hoguera de Juanpi: ha visto imágenes de Claudia con otro tentador que le han hecho sumergirse en un mar de dudas. Ese tentador es Borja, que ha tenido un acalorado acercamiento con la pareja de Juanpi: "¿Que está haciendo con él ahora?", se ha preguntado el algecireño.
"No he entendido lo de Borja. También le está gustando... no sé qué está pasando", le ha dicho Juanpi a Sandra Barneda, reaccionando a lo que acababa de ver y confesando que parece que su pareja "quiere ir a dos bandas". "No la conozco, me está dejando loco", ha dicho un Juanpi que cree que Sandra se está olvidando de él. A su vez, Juanpi cree que el amor que tenía con Sandra fuera, en República Dominicana "se está perdiendo": "Lo que está haciendo me está ayudando a darme cuenta de que no era tan feliz".
Las imágenes para Juanpi se han sucedido, esta vez con una Sandra y un Andrea protagonizando un caliente momento en la piscina de 'Villa Playa': "Para mí no tiene vergüenza. No se fiaba de mí y al final, el que no me tenía que fiar era yo. A mí me va a costar olvidarlo".