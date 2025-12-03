Ada Sastre 03 DIC 2025 - 08:09h.

Aquilino estalla y se niega a hacer la prueba semanal: "Siempre soy el último en todo"

Aquilino se sincera con Paula: "Me gustas y necesito que nos distanciemos al menos una semana"

Patricia, Belén o José María, uno de los tres abandonará mañana la casa de Tres Cantos

Aquilino tuvo ayer un día completo y, quitando el trocito de chocolate que le correspondía del regalo de Violeta y Edi, las cosas que llenaron su día no fueron las mejores. Aquilino ama el baile y tenía muchas ganas de esta prueba. Por eso cuando él y José Manuel querían imitar al mismo bailarín y se lo quedó José Manuel, Aquilino se enfadó y estalló. En esta ocasión esperaba que su compañero cediera por lo mucho a él le gusta bailar. Pero se encontró con el yo más de José Manuel.

Entrada la tarde habló Aquilino con Paula. Paula le ha dejado claro que la relación que tienen para ella es amistad porque su corazón pertenece a José María, pero los sentimientos de Aquilino han seguido su curso y le ha pedido a Paula una semana de distanciamiento.

Una fría noticia llegó a la casa ayer: Íñigo ya no es concursante de Gran Hermano. Sus compañeros se quedaron muy afectados, en especial Edurne, Raúl y Aroa. El día terminó celebrando el cumpleaños de Desirée en una fiesta hawaiana en pleno diciembre. Así las cosas, conectamos con la casa.