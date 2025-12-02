Avance | Llega una nueva pareja y se encuentran las villas llenas de tensiones y acercamientos

Mientras la nueva pareja llega al programa, Claudia y Gerard discuten por su acercamiento con la nueva chica

Tras la hoguera, los chicos y las chicas descubren que una nueva pareja entra a la 'La isla de las tentaciones 9' para revolucionarlo todo. Los nuevos participantes entran a Villa Playa y Villa Montaña y van a arrasar con el equilibrio que se había formado en cada villa.

Y mientras Juanpi sigue avanzando con Mara y durmiendo juntos. Sin embargo, Sandra sufre un bajón: "No sé que siento, no sé nada. A veces pienso que soy fuerte y otras que no", admitía ella.

Almudena parece que necesita desahogarse con su tentador sobre la relación que tiene con Darío: "Parece que lo nuestro se va a acabar aquí", afirmaba la malagueña. No tienen la misma suerte Olatz y Rodri, que parece que se están distanciando tras una discusión.

Además, Sandra Barneda anuncia que una de las chicas: Claudia, Helena, Almudena o Sandra, podrá vivir un cara a cara con la tentación favorita de su pareja. ¿Quién podrá enfrentarse a este encuentro?

"Si te molesta, te tomas dos tilas"

Por su parte, después de la pelea entre Gerard y Claudia por su cambio de actitud, el tentador le recrimina su comportamiento a la novia de Gilbert: "Me parece súper hipócrita que digas si yo puedo o no puedo tentar a otra chica. Si te molesta, te tomas dos tilas. ¿Qué quieres que te diga?", afirmaba él refiriéndose a la nueva chica de Villa Playa.

La tensión se puede cortar con un cuchillo entre las chicas después del acercamiento entre Gerard y la nueva pareja, que afirmaba: "Es mi primer día aquí y no quiero ningún . Es un tentador y yo vengo a aquí a tentarme. Si quiero hablar con él porque creo que es mi tentación lo voy a hacer", sentenciaba en una conversación el jacuzzi. No te pierdas nada en el capítulo 15 de 'La isla de las tentaciones 9'.