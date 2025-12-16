Logo de telecincotelecinco
El dardo de Rodri López a Helena Arauz en sus redes sociales: "Tú jugaste a..."

Rodri en 'La isla de las tentaciones'. telecinco.es
Durante la emisión de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones', las redes sociales tanto las parejas, como las de los solteros se llenan de contenido en el que comentan lo sucedido durante los programas.

En esta ocasión ha sido el madrileño, Rodri López, quien se ha atrevido a subir un 'reel' como dardo para la compañera con la que se atrevió a vivir esta aventura: Helena Arauz.

Una indirecta muy directa que refleja todos los sentimientos que Rodri ha expresado a lo largo del programa, pero sobre todo desde que su pareja sobrepasó todos los límites con Barranco teniendo sexo.

En el vídeo aparece Rodri muy concentrado haciendo espalda. Pero lo más importante es la frase que lo acompaña: "Tú jugaste a perderme, y yo, por quererte, te dejé ganar". Además, el post está acompañado la canción de Lord Huron 'The Night We Met', una canción claramente de desamor. ¿Qué le ha llevado a subir este dardo?

Rodri estalla y pide una hoguera de confrontación

Después de que los compañeros de Rodri le eligiesen como el indicado para ver lo que estaba haciendo su pareja en 'Villa Playa', el madrileño descubría en las cámaras una imagen que le lleva a pedir a Sandra Barneda una hoguera de confrontación con Helena.

Pero antes de este momento, Rodri ya venía tocado sobre todo desde la última hoguera. En ella descubrió imágenes muy duras de Helena con Barranco bajo las sábanas que le hicieron saltársele las lágrimas: "Pero yo la sigo amando y me da muchísima pena. Es la realidad"

