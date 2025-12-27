Albert Barranco le hizo una promesa a Helena horas antes de la hoguera en la que se marcharon juntos

Avance | Unas nuevas hogueras mixtas revolucionan por completo la experiencia de las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', con una novedad

Helena decidió romper con Rodri en una hoguera de confrontación de lo más candente y eligió abandonar ‘La isla de las tentaciones 9’ como pareja de Barranco. Quieren seguir conociéndose fuera y, aunque no saben hacia dónde les llevará su historia, lo cierto es que están muy ilusionados.

Ha sido tal la conexión entre ellos que hasta Albert Barranco le hizo una promesa de lo más impactante a la participante del programa de Sandra Barneda. Una promesa con la que pretendía demostrarle que los sentimientos que tiene por ella son muy reales.

Albert Barranco y su promesa a Helena

Mientras estaba en la villa, Helena no pudo evitar gritar a los cuatro vientos todo lo que sentía por Albert Barranco y se lo confesó a todas sus compañeras: “Me siento ilusionada y Aitor me dijo que Barranco dice que entró aquí como una tontería, pero que le gusto de verdad”, declaraba ella en una conversación con Andrea.

Unas imágenes inéditas en las que se le ve muy ilusionada y en las que, también, queda al descubierto la promesa que le hizo el soltero a la todavía novia de Rodri: “Yo lo que digo, lo cumplo”, decía él, tras confesarle la prueba de amor que iba a hacer por ella y que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.