Pedro Jiménez 07 ENE 2026 - 00:00h.

Sandra y Mara se han visto las caras en la hoguera de las solteras y no ha podido reinar más la tensión entre ellas. Ya de entrada, Mara entraría señalando las siguientes palabras, de manera tajante y rotunda: "Se te tendría que caer la cara de vergüenza de que tenga que venir tu suegra aquí a decirte que eres una mosquita muerta", subrayaría la soltera, mientras que Sandra, junto al resto de sus compañeras, mostraría el dedo corazón de su mano en 'señal de protesta' y dándonos un aperitivo de lo que estaba a punto de ocurrir.

Mara aludiría una vez más al encuentro de Sandra con la madre de Juanpi, 'matando' una 'mosquita' que se encontraba en la hoguera: "Voy a acabar el trabajo que no hizo tu suegra. Una mosquita menos". "¿Tú te crees que le vas a gustar a mi novio, 'bajunaca'?", subrayaría la andaluza, muy caliente y visiblemente enfadada al ver por fin a la tentadora predilecta de Juanpi.

Sandra no ha tardado en recordarle a Mara que Juanpi le ha puesto los cuernos dos veces fuera del programa, algo que Mara le ha recordado que es "su problema", asegurando que "no le extraña": "Eres un coñazo". Tras este primer tenso intercambio de palabras, Mara ha explicado que ha llevado a la hoguera un matamoscas para "aplastarsla" (a Sandra): "Para bajarla un poco de la nube en la que está".

Posteriormente, Mara le ha echado en cara a Sandra que ella no discute tanto como -según Juanpi- lo hace este con Sandra, mientras que esta última ha dicho una y otra vez que Mara ha caído (como ella) en las redes de Juanpi. Por otro lado, Mara ha contado también por qué ha llevado un oso a la hoguera: se trata de un peluche que le regaló Sandra a Juanpi cuando fue a Londres a verle. Tras ello, Sandra ha explicado lo importante que es para ella ese oso y ¡ha estallado como pocas veces la hemos visto en esta aventura!

Un estallido que no es casualidad: Sandra se ha mostrado muy desafiante, propinando en más de una ocasión improperios sobre Mara y fuera de sí. Además, Mara ha querido resaltar que Juanpi es "malo" en la cama pero fuera de ella "es bastante bueno", a lo que Sandra ha replicado que cuando vea "la persona que es", le dará la razón en absolutamente todo.

Sandra Barneda se ve obligada a intervenir

En un momento dado, y ante las preguntas de Sandra a Mara sobre Juanpi para intentar sacarle algo de información de cara a su hoguera final, Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir después de que Sandra le llamara a Mara "tonta" y, posteriormente, "fea". La andaluza se ha mostrado muy dolida y así lo ha demostrado ante la soltera, quien no se ha acobardado de principio a fin desde que ha entrado en la hoguera.

Si quieres revivir el momento en el que Sandra Barneda ha tenido que parar los pies a Sandra ante sus palabras a Mara en la hoguera, ¡dale play al vídeo y descubre cómo ha sido!