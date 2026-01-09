Ana Carrillo 09 ENE 2026 - 17:14h.

Darío Linero ha compartido un vídeo en TikTok bromeando con el anillo de compromiso que le iba a regalar a Almudena Porras

Borja reacciona a las preguntas sobre su presencia en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Uno de los momentos que más impactó a la audiencia de 'La isla de las tentaciones 9' en la hoguera de solteras se produjo cuando Cristina Cebral le enseñó a Almudena Porras un anillo y le dijo que Darío Linero quería pedirle matrimonio en la hoguera final. En su hoguera final, Darío aseguró que no sabía que su tentadora favorita iba a hacer eso y se quedó muy sorprendido al descubrirlo.

Mientras que Cristina ha optado por emitir un comunicado para pedir respeto tras las críticas que le han llovido, Darío ha preferido tomarse la situación con humor y compartir en TikTok un vídeo bromeando. En él, parece que busca el anillo por toda la habitación. "Yo llegando tarde a mi hoguera final porque no encuentro el anillo de pedida", ha escrito el malagueño junto a unos emojis de caritas llorando.

Una reacción que se ha traducido en muchas críticas a las que el joven de 25 años les ha hecho frente con un comentario en el que explica que "es un vídeo de humor": "Creedme que respecto a lo que pasó tengo una opinión que no he dado, vamos a tomarnos la vida un poco a risa por favor que es muy corta".

El vídeo ya ha alcanzado el millón de reproducciones y no es el único que se está haciendo viral del perfil del amigo de Juanpi Vega, que también ha compartido publicaciones en las que afirma que la única persona a la que tenía que dar explicaciones es a Almudena y que, aunque se le viera tan contento en Villa Montaña, por dentro estaba preocupado y apenado.