Ana Carrillo 29 ENE 2026 - 13:38h.

Rodri, de 'La isla de las tentaciones 9', se ha pronunciado en Instagram tras salir a la luz la situación de Helena y Rodri

Desde hace días, en las redes sociales se especula con la posibilidad de que Gilbert y Helena Arauz estén juntos. Sus vídeos bailando en TikTok, las imágenes cenando juntos que ellos mismos han compartido y los mensajes que se dejan en sus publicaciones hicieron sonar todas las alarmas. Rodri López, ex de Helena, ha roto su silencio en Instagram ante la avalancha de mensajes que ha recibido por parte de fans de 'La isla de las tentaciones 9', que tienen todas las respuestas por boca de Gilbert en el primer programa de 'Tentaciones Privé', ya disponible en Mediaset Infinity.

En el videopodcast presentado por Marta Peñate, Gilbert aclaró cuál es su vínculo con Helena, aunque no terminó de convencer a Claudia Chacón, presente en plató, que se mostró muy dolida con ambos, tanto con su exnovio como con la que fue su amiga íntima en Villa Playa. Rodri López no ha estado en el primer programa pero sí que ha reaccionado en Instagram a todo lo que se está diciendo.

"Necesitaba decir esto porque tengo el DM lleno de mensajes preguntándome por todo este circo que se está montando, no voy a dar detalles porque ya sabéis a lo que me refiero", ha comenzado diciendo el madrileño en un story en el que ha aclarado que la situación no le preocupa, sino que le hace "mucha gracia": "Muchos pensarán que me está afectando, pero no, todo lo contrario, a mí me causa risa".

Rodri ha asegurado que está en un momento muy bueno de su vida, que está pasándoselo bien y que no le da importancia a lo que él considera que es "un circo": "Ahora estoy haciendo lo que me da la gana, estoy todo el día con mis cosas y no le estoy dando importancia a todo esto, no como otros que son unos frikis y que están todo el día subiendo indirectas y mi*rdas para ganar cuatro 'me gustas'".

"De verdad, chicos, para todo el mundo que me está preguntando cómo estoy o si estoy bien: estoy mejor que nunca, os los digo de corazón. ¿Lo he pasado mal? Sí, estuve dos o tres días jod*d*simo, pero después me hizo clic la cabeza", ha terminado diciendo el madrileño, que ha visto el primer programa de 'Tentaciones Privé' junto a Gerard Arias y que quiere que quede muy claro que no está afectado por el vínculo entre Gilbert y Helena.