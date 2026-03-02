Raquel Ortega 02 MAR 2026 - 16:00h.

Los concursantes de 'Supervivientes' han aprovechado para mandar un último mensaje a sus seres queridos o para hablar de sus miedos

Los concursantes de ‘Supervivientes 2026’, el reality más extremo y trepidante de la televisión –que dará comienzo el próximo jueves 5 de marzo en Telecinco–, han partido ya rumbo a Honduras.

Los “supervivientes” han aprovechado para darse el último festín gastronómico antes de partir, y algunos han aprovechado para mandar un último mensaje a sus seres queridos o para hablar de sus miedos en lo que al reality se refiere.

Paola Olmedo ha dicho que “está centrada” y que lo que más miedo le da es “el hambre”. También, ha mencionado que “le da mucha pena dejar a los peques” y, que “está muy emocionada y nerviosa”.

José Manuel Soto ha confesado que está “con ganas y deseando”. Ha añadido entre risas que en casa le han dicho “que tarde mucho en volver”. Además, ha hablado de su miedo a los tiburones, pero ha dicho que “no es un hombre de pasar miedo” y que “es un tío valiente”.

Alba Paul, ha mandado un mensaje a su mujer Dulceida, y ha revelado que lo que más miedo le da es la parte psicológica, el pensar que va a estar mucho tiempo sin verlas. Añadiendo después otros factores como “la comida o los bichos”.

Jaime Astrain, ha dicho que espera “sufrir, pero pasarlo muy bien”. Y que lo que peor va a llevar es “estar mucho tiempo fuera de casa”.