Ana Carrillo 02 MAR 2026 - 14:14h.

Lidia Torrent ha compartido un vídeo de la despedida con su novio, Jaime Astrain, que ya ha puesto rumbo a Honduras

Exclusiva | Los concursantes de ‘Supervivientes 2026’ están en el aeropuerto y ponen rumbo a Honduras

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya están de camino a Honduras y es que este jueves 5 de marzo se estrena la nueva edición en Telecinco a las 21:45, en la que participarán Alba Paul, Paola Olmedo, Jaime Astrain, José Manuel Soto, Toni Elías, Teresa Seco, Claudia Chacón, Maica Benedicto, Gerard Arias, Álex Ghita, Alberto Ávila, Gabriela Guillén, Alex de la Croix, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

Antes de partir a los Cayos Cochinos, donde ya se encuentra María Lamela y el equipo que hace posible el reality al otro lado del charco, se han despedido de sus familiares y amigos. Dos de ellos tienen parejas muy conocidas en redes sociales que han publicado sus despedidas en Instagram: es el caso de Dulceida, que ha mostrado sus lágrimas al separarse de Alba Paul, y Lidia Torrent, que ha mostrado el adiós de su hija Elsa a Jaime Astrain.

"Nos vemos en tres meses y medio, te amamos", ha escrito la que fuera copresentadora de 'First Dates' en el copy del post en el que se despide públicamente de su pareja. En el clip aparecen compartiendo tiempo en familia con su hija Elsa, que tiene tres años y que los imita mientras entrenan en un jardín, tras lo cual se funden en un abrazo.

En el vídeo se escucha la voz de su hija diciendo: "Papá se va de viaje y luego lo echo de menos". Lidia escribe sobre el clip en inglés: "Enfócate en tu pequeña familia".