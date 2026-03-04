Los exconcursantes de ‘GH DÚO’ se imaginan ganando el maletín y dejan reflexiones que van desde sueños personales hasta recuerdos de etapas difíciles

Así se vivió la final de 'GH DÚO' desde dentro

Tras semanas de convivencia, estrategias y momentos de máxima tensión, el maletín se convierte en el gran símbolo de victoria para los concursantes del reality. Pero más allá del dinero, el premio también despierta confesiones, sueños y alguna que otra reflexión inesperada cuando los exconcursantes imaginan qué habrían hecho si hubieran sido ellos los ganadores.

Les hemos preguntado en exclusiva para esta web durante la gran gala final de 'GH DÚO'. Algunos respondieron entre risas, otros con emoción y también hubo quien dejó entrever historias personales que no siempre se han visto dentro del concurso. Desde planes familiares hasta proyectos personales o recuerdos de etapas complicadas de su vida, las respuestas muestran que el maletín significa mucho más que un simple premio económico.

En qué se gastarían el dinero del maletín los concursantes de 'GH DÚO'

Uno de los momentos más llamativos llegó con John Guts, que se mostró especialmente emotivo al recordar a personas que estuvieron a su lado en momentos muy difíciles. El exconcursante confesó que nunca olvida a quienes le ayudaron cuando peor lo estaba pasando, dejando entrever una etapa complicada de su vida antes de la televisión.

También hubo espacio para las reflexiones más personales. Cristina Piaget sorprendió al hablar con mucha claridad sobre lo importante que es para ella su hijo y cómo cualquier paso que da en su vida está marcado por él. Sus palabras dejaron ver el peso que tiene la maternidad en sus decisiones.

Antonio Canales, fiel a su personalidad intensa, también se pronunció sobre el premio con su estilo característico. El bailaor habló de la dureza del concurso y de lo importante que es saber disfrutar después de vivir una experiencia tan exigente emocionalmente. Otros concursantes optaron por respuestas más directas, dejando claro que, cuando se habla de dinero, todos imaginan cambios importantes en su vida. Entre bromas, ilusiones y alguna confesión inesperada, el tema del maletín terminó generando uno de los momentos más curiosos entre los exconcursantes.

Porque aunque solo uno puede ganar el premio final, lo cierto es que todos han pasado por una experiencia que, de una forma u otra, termina marcando. Y cuando se les pregunta por el maletín… las respuestas siempre dan mucho de qué hablar.

Dale play para ver sus respuestas.

Primeras palabras de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO': "He ido a por todos"

Nada más proclamarse Carlos Lozano el claro vencedor con más del 50% de los votos, habló en exclusiva con nosotros y respondió a las primeras preguntas tras la victoria. ¿Qué hará con el premio? ¿Cómo describe su paso por 'GH DÚO'?

Puedes ver la entrevista completa y sus primeras palabras tras la victoria en este vídeo. Así se cerró una edición intensa que volvió a demostrar que, hasta el último segundo, todo podía pasar. ¡Dale al play!

¿Quién faltó en la final de 'GH DÚO'?

Llegados a la final del concurso tenemos muy claro los lazos y vínculos que se han formado dentro de la casa más famosa de la televisión y quién era el favorito de cada uno para ganar. Pero les pedimos a los exconcursantes de esta cuarta edición que sean honestos y respondan con sinceridad qué otro concursante debería haber llegado a la final: "Ha sido protagonista durante todo el concurso" o "hubiera sido muy guay" han sido algunas de las razones que nos han dado Antonio Canales, Cristina Piaget, Juanpi, Mario Jefferson o John Guts. Dale play.